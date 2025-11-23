OK Ribola Kaštela uvjerljiva protiv ekipe iz Varaždina: "Dobili smo, ali mislim da moramo puno bolje"

Najnaporniji tjedan u dosadašnjem dijelu sezone OK Ribola Kaštela je zaključio pobjedom protiv Varaždina u 7. kolu Superlige. Dobili su ih s 3:0 (25:16, 27:25, 25:19). Otvaranje je bilo jako dobro, prvi set su dobili za samo 23 minute, malo su pali u drugom, gosti su odlično parirali, no nisu uspjeli izjednačiti, a u trećem su se kaštelani još malo digli i na kraju ga dobili sa solidnom razlikom.

Glavni trener Ivan Rančić je na kraju utakmice rekao: "Čestitam mojoj ekipi na pobjedi, kao i Varaždinu na izvrsnoj borbi, posebice u drugom setu, da su ga dobili ne bi bilo nezasluženo. Mislim da mi nismo odigrali sa dobrom energijom. Moram iskreno reći da nisam zadovoljan današnjom utakmicom, iako čestitam mojoj ekipi, jer se bodovi pišu. Falila je nakako prava energija, koja nas je krasila zadnje dvi, tri utakmice. Iako, eto, dobili smo, ali mislim da moramo puno bolje za naredni period u kojem nas očekuju puno teže utakmice".

Glavni trener OK Cratis Varaždin Ivica Đolonga je kazao: "Čestitam ekipi Ribola Kaštela na zasluženoj pobjedi, očito su u jednom dobrom nizu sad, dižu se u formi, utakmice protiv Crvene zvezde su to pokazale. Mi smo danas pokušali, najviše je to bilo u drugom setu kad smo imali stvarno realnu priliku i osvojiti taj set, par lopti koje su se dešavale, rekao bih, možda, malo i sporno, otišle su na stranu domaćina, koji je to znao iskoristiti, mi smo na kraju nešto i zgriješili, ali sveukupno definitivno zaslužena pobjeda Kaštela. Mi se okrećemo našim sljedećim utakmicama, a domaćinu želimo sve najbolje".

Inače, uz prvu seniorsku momčad ovog vikenda su igrale još dvije ekipe OK Ribola Kaštela. Ukupno su odigrane četiri utakmice i nije izgubljen ni jedan set. U subotu je druga seniorska momčad u 7. kolu 1. Lige s 3:0 pobijedila Zadar, a danas su u 2. kolu Kadetske lige i kadeti OK Ribola Kaštela s po 3:0 pobijedili Sisak i Marsoniju.