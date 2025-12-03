OK Ribola Kaštela izgubila od Mladosti

U utakmici 3, zaostalog, kola Superlige OK Ribola Kaštela je izgubilo od zagrebačke Mladosti 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25). Kao da sve ono što je prolazilo u nedjelju u Osijeku je večeras zapelo negdje na pola puta. Imali su Kaštelani šanse nakon odličnog drugog seta u trećem napraviti preokret, kad nije toliko prevagnulo iskustvo zagrebačke ekipe, koliko „neforsirane“ greške domaće ekipe (kako bi to rekli u jednom drugom sportu). Ostaje žal za propuštenim prilikama, ali i doza zadovoljstva zbog saznanja saznanja da se može pružiti jak otpor lideru Prvenstva.

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam Mladosti na pobjedi, izgledaju vrlo ozbiljno ove sezone posebice igra u obran,i ali općenito dobro su izbalansirana ekipa. Čestitam i mojoj ekipi, vidljivo je bilo da smo fizički i emocionalno potrošeni utakmicom par dana prije u Osijeku, ali unatoč tome dva seta smo igrali jako korektno i borili se, šteta sto nismo servirali kako inače serviramo možda bi imali malo više šanse . Sada se okrećemo važnoj utakmici u subotu s Dinamom i glavni cilj je odmor ekipe i maksimalan fokus na Dinamo .

Ribolin srednji bloker Aleksa Ćibić – Krenuli smo prvi set dobro, otvorili smo utakmicu. Mislim da nam je falilo malo energije pošto smo se ispuhali u Osijeku poslije pet teških setova. Čestitao bi ekipi Mladosti na pobjedi i poželio mojoj ekipi samo da nastavimo radit, igramo ovako dobro i idemo u subotu u Zagreb po pobjedu.

Primač „Mladosti“ Marko Repek „Pobijedili smo – čestitam mojoj ekipi naravno, a čestitam i ekipi Kaštela na borbi. Drugi set nismo imali neki dobar servis, to je napravilo razliku, ostatak smo preuzeli u svoje ruke i pobijedili. Dobro su se borili dečki, ali mi smo danas ipak bili malo bolji“.