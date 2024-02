OK Ribola iz Kaštela se plasirali u polufinale Hrvatskog kupa Vinko Dobrić

OK Ribola Kaštela se plasirao u polufinale Hrvatskog kupa Vinko Dobrić.

Na gostovanju je s 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:15) pobijedio OK Split. Najefikasniji sa 17 poena (as, 14 iz napada i 2 iz bloka) bio je Petar Jurić, a samo poen manje ostvario je Vukašin Cimbaljević (as i 15 iz napada), slijedi Simon Luka Vlahović sa 14 (as, 9 iz napada i 4 iz bloka), zatim Nikola Jureta 11 poena (as i 10 iz napada), Ivan Cikojević s 9 (čak 5 aseva, 3 poena iz napada i jedan iz bloka); Mario Močić 4 poena (2 iz napada i 2 iz bloka), te Ante Kulušić s jednim poenom iz bloka.

U splitskoj ekipi najuspješniji je bio Dell'Orco s 12 poena (svi iz napada).

U polufinale su se još plasirali HAOK Mladost (pobijedili OK Rovinj s 3:0), MOK Mursa Osijek (dobio OK Medicinar Trnje s 3:2), te OK Cratis Varaždin (nadigravši OKM Centrometal s 3:1).

U tjedan dana, od početka drugog dijela sezone, kaštelanski odbojkaši odigrali su već četiri utakmice, a u tom ritmu nastavljaju i dalje, tako će već u subotu, 3. veljače na gostovanje u Rijeku u 13. kolu Superlige.