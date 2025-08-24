Ojkalo se i diplilo uz Jurića lokvu u zaleđu Kaštela

Pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela u zaseoku Jurići u Bogdanovićima, u općini Prgomet, održana je 15-ta večer tradicijskog pjevanja. Festival ojkavice u organizaciji udruge Ajmo zapivat, okupio je i ove godine uz Jurića lokvu brojne poklonike ovog pjevanja, koje se smatra najstarijim narodnim pjevanjem u Hrvatskoj te je kao takvo od 2010. uvršteno u popis ugrožene nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a.

"Najviše nas veseli što su nam se i ove godine priključili i naši najmlađi naraštaji koji su pokazali kako nema straha za budućnost ovog glazbenog izričaja i očuvanje tradicije našeg kraja", kazao je u ime organizatora Mate Jurić, koji ulaže goleme napore da se festival iz godine u godinu uspješno održi.

Izvođači i posjetitelji i ove su godine uživali u omiljenim im mesnim delicijama, janjetini i odojku s ražnja, za što se kao i svake godine, pobrinuo organizator. Uz domaćina na pozornici su se izmjenjivali članovi KUD-ova Srce Zagore, Primorski Dolac, Ogorje, Skupine prijatelja ojkavice iz Divojevića…

Osim u zvucima ojkavice posjetitelji su mogli uživati u nastupima diplara i i guslara, ali i razgledati bogate tradicijske narodne nošnje, koje se još uvijek pažljivo čuva kao uspomenu na neka minula vremena.