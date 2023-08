OGROMNE KOLONE NA CESTAMA PREMA MORU Katamaran iz Splita prema Visu isplovit će kasnije od uobičajenog

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Na autocestama u blizini čvorova i odmorišta mogući su kraći zastoji i vožnja u kolonama (česta su i nagla usporavanja, kočenja). Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, pozivaju iz HAK-a.

A1 Zagreb-Split-Ploče

na dionici Otočac-Perušić u smjeru mora kroz tunel Plasinu vozi se jednim trakom, zbog prometne nesreće (kolona 3 km);

kroz tunel Sveti Rok u smjeru mora vozi se jednim trakom, zbog prometne nesreće;

kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja;

iz smjera Grada Zagreba prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora savjetujemo korisnicima da voze Jadranskom avenijom.

A2 Zagreb-Macelj:

pojačan promet u smjeru Zagreba (u zonama radova vozi se usporeno);

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.

A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu):

u smjeru mora prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Jankomira (Zagreb zapad) i Buzina kolone su duge oko 8 km.

A6 Rijeka-Zagreb:

nema većih gužvi i zastoja.

A7 GP Rupa-Rijeka zapad:

kod naplatnih postaja Rupa u smjeru Rijeke kolona je duga oko 2 km.

A8/A9 Istarski ipsilon:

nema većih gužvi i zastoja;

kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona.

Krčki most:

u oba smjera kolone su duge oko 4 km.

Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju bit će u subotu od 04:00 do 14:00 sati, a u nedjelju od 12:00 do 23:00 sata. U povodu blagdana Velike Gospe zabrana je u ponedjeljak, 14. kolovoza, od 15:00 do 23:00 sata, a u utorak, 15. kolovoza, od 14:00 do 23:00 sata. Zabrana nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

ZBOG RADOVA ZATVORENE SU DIONICE DRŽAVNIH CESTA:

DC2 Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 1.rujna) i obilaznica grada Iloka (do 9.rujna);

DC26 Koritna-čvor Dubrava (do 31.kolovoza);

DC36 Šišljavić-Pisarovina (do 15.rujna ) i Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko (do 1.rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (obilazak je lokalnim prometnicama kroz Cernik, a za vozila iznad 7,5 tona državnim cestama DC49 i DC38 kroz Pleternicu i Požegu);

DC213 Nemetin-Dalj (do 14.studenog);

DC231 u Samoboru između raskrižja Ulica Bleiburških žrtava i 151. Samoborske brigade HV (do 20. kolovoza);

DC307 Mokrice-Zabok (do 31.kolovoza);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15.rujna);

DC544 Prgomelje-Gudovac-Velike Sredice u Bjelovaru (do 20.kolovoza);

DC678 u Belom Manastiru (do 26.lipnja 2024.).

Od 17. kolovoza u 7:00 sati do 21.kolovoza u 22:00 sata zbog radova na željezničko cestovnom prijelazu bit će zatvorena državna cesta DC307 u Gornjoj Stubici. Obilazak je: županijska cesta ŽC2224 Gornja Stubica (DC307) – LC22093 (Zagrebačka ulica) – LC22092 Samci (DC307).

Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz privremenu regulaciju prometa (semafore) na državnim cestama:

DC2 na vijaduktu u Iloku;

DC6 Glina-Dvor u mjestu Donji Žirovac (do 15.rujna);

DC8 u Stobreču (do 1.rujna),

DC205 u Klanjcu (do 12.kolovoza);

DC228 na Ilovcu u Karlovcu (do 15.rujna).

Pomorski promet

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Dana 12.08.2023. (subota) katamaran na liniji Split-Vis: iz Splita prema Visu isplovit će u 19:00 sati, umjesto u 18:00 sati.