Ogromna šteta: Izgorjelo prizemlje kuće i tri osobna vozila

Jučer, 22. ožujka u 7,32 sati policijski službenici Policijske postaje Lastova zaprimili su dojavu o požaru u mjestu Zaklopatica na Lastovu.

Izlaskom vatrogasaca DVD Lastovo požar je stavljen pod nadzor u 8,30 sati, a u cijelosti je ugašen u 11,45 sati.

Očevidom na mjestu događaja, kojeg je obavio protupožarni inspektor uz asistenciju policijskih službenika PP Lastovo, utvrđeno je kako je uzrok požara tehničke naravi, odnosno kako je do požara došlo prijenosom topline s dimnjaka kotlovnice na drva koja su bila složena uz dimnjak.

U požaru je izgorjela kotlovnica, ribarski magazin sa svim instalacijama i ribolovnim alatima, svi prozori i vrata u prizemlju kuće, dok je pvc stolarija na katu kuće nagorjela. Ispred obiteljske kuće su u potpunosti izgorjela tri osobna vozila.

U požaru je nastala znatna materijalna šteta.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja policija će svemu utvrđenom obavijestiti Općinsko državno odvjetništvo.