Ogromna gužva u Centru izvrsnosti. Evo zbog čega su se učenici i stručnjaci okupili na jednom mjestu

Povodom obilježavanja #ErasmusDays, Centar izvrsnosti SDŽ je kao dugogodišnji, aktivni provoditelj Erasmus+ programa organizirao stručni skup u obliku međužupanijskog panel susreta posvećenog razmjeni iskustava, rezultata i učinaka međunarodne suradnje u obrazovanju, 14. listopada 2025. godine u 17:00.

U prepunoj dvorani Centra izvrsnosti SDŽ, četrnaest izlagača korisnika i sudionika Erasmus+ programa iz različitih obrazovnih institucija podijelilo je primjere svoje najbolje prakse s najvažnijim ishodima i učincima svojih Erasmus+ mobilnosti i aktivnosti. Također su iznijeli svoja dragocjena iskustva te se i razgovaralo o izazovima u provedbi mobilnosti i partnerskih aktivnosti.

Izlagači su predstavili sljedeće:

prof.dr.sc. Ana Kundid Novokmet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet;

2021./2022. – 2024./2025. – 271 dolaznih i 227 odlaznih mobilnosti osoblja te 560 dolaznih i 346 odlaznih mobilnosti studenata na EFST; Erasmus + stručni projekt TURQUOOOISE

Anita Lasić, prof., OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora;

Sudjelovanje u mobilnostima – job shadowing, tečajevi, mobilnosti učenika; Škola za budućnost 2025-1-HR01-KA121-SCH-000307347

Dragan Šupe, prof., & Ivana Bokavšek, prof., Centar izvrsnosti SDŽ

iREFLECT! – Reflexivität für eine zeigemäße Lehrkräfteausund –weiterbildung- Erasmus+ KA220-NI-22-36-86238, Skills4Future: Bridging Education and Employment for Youth Success KA220-SCH-C45F9166

Jelena Torti, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti, magistra bibliotekarstva, OŠ Dobri;

2024-1-HR01-KA121-SCH-000212113; Experiential Learning in Tenerife: Through Nature and History

Krešimir Kuran, prof., ravnatelj OŠ Vrgorac;

KA120-SCH – Erasmus akreditacija u odgoju I općem obrazovanju; Erasmus+ akreditirani projekt OŠ Vrgorac 2024-1-HR01-KA120-SCH000292987

Kristina Jakić, prof. & Ivana Rako Vuksan, prof., OŠ Zmijavci;

Strukturirani tečaj i posjet školama u Oslu, u Norveškoj i mobilnost u Costa Adeje, Tenerife; Akreditacija: 2022-1-HR01-KA120-SCH-000109581; 2024-1-HR01-KA121-SCH-000214537

prof.dr.sc. Maja Andrić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije;

Teaching mathematics in STEM context for STEM students; 2019-1-HR01-KA203-060804

Marijana Božinović, prof., Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split;

SmartBuild Erasmus+ 2024-1-HR01-KA121-VET-000211368

Matko Luetić & Ivan Peroš, Gradska knjižnica Solin

Melinda Grubišić Reiter, viši knjižničar, Gradska knjižnica Šibenik, voditeljica, Matične razvojne službe za Šibensko-kninsku županiju;

LibChange – Library Changing the World KA210-ADU-0057/2023

Nando Breški, univ.bacc.psych., Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet;

“Troy - a youth exchange about war”

Tina Cvijanović, prof. & Maja Bojanović, prof., Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče

The Recipe for Well-Being"; 2024-7-PLO1-KA152-YOU000199053

Također, 27 učenika i 12 učitelja iz Grčke, Italije i Turske sudjelovali su u događaju u sklopu partnerske mobilnosti OŠ Vrgorac, čime se dodatno potiče duh suradnje i razmjene koji Erasmus+ promiče. Istim učenicima i učiteljima je Centar izvrsnosti SDŽ organizirao terensku nastavu, čija je edukatorica Ivana Bokavšek napravila međupredmetnu igru scavenger hunt “Discovering Split, u kojoj su se natjecali učenici iz navedenih zemalja uz pomoć učenika OŠ Vrgorac. Vremenski limitirana igra, ne baš laka, potaknula je učenike na utrku koja je iziskivala znanje raznih predmeta (engleskog, talijanskog, povijesti, geografije, pa čak i malo grčkog) i vješto čitanje s razumijevanjem te su učenici uvidjeli danas koliko je važno biti informacijski pismen.

Također, učenici 3. i 4. razreda Prirodoslovne škole Split pod vodstvom njihove profesorice Dijane Ledić Begonje i učenici 3. i 4. Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split pod vodstvom njihove profesorice Marijane Božinović nazočili su stručnom skupu kako bi se upoznali s mogućnostima Erasmus+ programa u daljnjem školovanju.

Na skupu su se čule divne, tople i inspirirajuće priče te mnogo znanja koje je neprocjenjivo!

Cilj jučerašnjeg skupa je bio potaknuti obrazovne djelatnike i institucije na jačanje međunarodne suradnje, razvoj mobilnosti te proslavu transformativne snage Erasmus+ programa. Događaj je objavljen na #ErasmusDays mapi koju možete pogledati na linku.

"Nakon skupa, kako inače bude, uz zagrljaje i pozdrave, kolege su pitale kad ćemo ponoviti i odlučili smo…

Dogodine opet! Jedva čekamo!", poručuju organizatori.