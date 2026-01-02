Close Menu

Oglasit će se sirene diljem Hrvatske: Evo zašto i kada

Građani upozoreni

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a najavilo je redovito testiranje sustava za uzbunjivanje koje će se provesti u subotu, 3. siječnja, točno u 12 sati.

Kako su izvijestili iz Ravnateljstva, riječ je o redovitom ispitivanju ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje koje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim u slučaju kada taj dan pada na blagdan u Republici Hrvatskoj.

Građanima poručuju da nema razloga za zabrinutost jer se radi isključivo o provjeri funkcionalnosti sustava.

