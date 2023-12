OGLASIO SE SOLINSKI GRADONAČELNIK "Predstavnici Grada Splita i ViK-a su se dobro potrudili da ta tema zasjeni izglasavanje povećanja cijene vode"

Nakon današnje sjednica ViK-a oglasio se solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Naime, posljednjih nekoliko dana digla se velika bura oko imenovanja predstavnika Grada Solina u NO ViK-a.

Ninčević tvrdi da se htjelo zasjeniti temu povećanja cijene vode.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Danas sam se suzdržao od davanja ikakvih izjava i komentara, dijelom zbog novinarskog senzacionalizma, a dijelom zbog odluke o daljnjim koracima.

Kad pogledam članke koji su izašli na temu današnje sjednice skupštine Vik-a, ispada da je imenovanje predstavnika Grada Solina u NO, bila jedina i najvažnija tema.

Bolje reći, predstavnici Grada Splita i ViK-a su se dobro potrudili da ta tema zasjeni izglasavanje povećanja cijene vode.

Presedan koji se danas odvio na sjednici Skupštine, usmjeren je na pokušaj rušenja mog rada, koji je očito postao mnogima popriličan uteg i prepreka.

Nakon što su sve ostale kolege (osim Grada Splita) podržale moj prijedlog uz argument da je predložena adekvatna i stručna osoba za tu poziciju, Grad Split je sebi uzeo za pravo propitivati tuđe odluke i glasati protiv tog prijedloga.

Moja odluka, koju sam kako je i red poslao najprije članovima Skupštine i suvlasnicima društva, je da kao ovlašteni predlagatelj ispred Grada Solina povlačim prijedlog o imenovanju predstavnika Grada Solina u NO, te da do daljnjega Solin neće sudjelovati u radu Skupštine društva, niti će imati predstavnika u Nadzornom odboru Vodovoda, jer nešto šta bi trebalo predstavljati društvo s jednakim pravima to očito, kad se Gradu Splitu ne podilazi, onda i ne prolazi.

Ali zato prolazi povećanje cijene vode...

U situaciji kad Vlada Republike Hrvatske donosi čitav niz odluka i mjera kojima se rasterećuju plaće i ukidaju razni drugi nameti, u situaciji kada jedinice lokalne samouprave ostaju bez prihoda od prireza, pa tako i Grad Solin, ali ipak ne podižemo stopu poreza na dohodak, ne povisujemo cijene vrtića, a sve to kako bi u ovim teškim vremenima građanima koliko toliko rasteretili kućni budžet...

U Novu Godinu ipak ulazimo s znatno višom cijenom vode (izglasano povećanje cijene vode za 19%).

To su danas, 30. prosinca, dan prije ulaska u Novu Godinu, izglasali Skupštinari Vodovoda, predvođeni Gradom Splitom.

To vam je dragi moji sugrađani, ali i svi ostali građani, uključujući Splićane, novogodišnji poklon od onih koje ste izabrali da vas predstavljaju i štite vaše interese.

Ponosan sam, što sam uz predstavnika Općine Klis, ostao posljednji Mohikanac koji je i danas glasao PROTIV POVEĆANJA CIJENE VODE.

Mislim da vam je sada svima jasno zbog čega ovakvi napadi na mene i udarci ispod pojasa.

Ali poslovica kaže; Što te ne slomi, to te ojača.

Idemo još jače u zauzimanju za svoj grad i zaštiti interesa građana.