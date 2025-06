Oglasio se otpušteni direktor KK Zadra koji je optužen za fizički napad

Sad već bivši vršitelj dužnosti direktora KK Zadar Tomislav Kabić obratio se medijima sa svojom stranom priče o razrješenju s dužnosti. Podsjetimo, Nadzorni odbor izglasao mu je nepovjerenje nakon što je trener momčadi Danijel Jusup na konferenciji za medije izjavio da ga je Kabić fizički napao i prijetio mu, prenosi Index.

Jusup je sazvao presicu nakon što je Kabić objavio priopćenje u kojem ga je prozvao. Kabić je Jusupa optužio za kontradikcije i manipuliranje javnošću, pritom navodeći da osvajanje prvenstva Hrvatske nije nužno uspjeh, nego realnost za Zadar, te da je Jusup bio protiv nastupanja u Europi.

Jusup je na to odlučio odgovoriti obraćanjem medijima pri čemu je istaknuo da ga je Kabić, prije nego što je objavio priopćenje, pozvao na sastanak u prostorijama kluba te da je na tom sastanku "njegov fizički integritet bio ugrožen".

Jusup: Bio sam u šoku

"Taj sastanak je trajao veoma kratko, zato što je retorika direktora bila kao u ovom njegovom posljednjem istupu u medije. Ta retorika i takav način razgovora se meni ne sviđa i ja sam ustao i rekao da tu neću sudjelovati", započeo je i nastavio:

"To što je direktor meni izgovorio dok sam izlazio iz ureda je ispod svake razine. Bio sam u šoku, okrenuo sam se, a čovjek se sa svog stola zatrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen. Bio sam u šoku. Povukao sam se, a on je i dalje urlao za mnom. Zaposlenici su tamo iskočili iz ureda, a ja mu nisam rekao nijednu ružnu riječ, samo sam se povukao i otišao", rekao je Jusup

Kabić: Geneza problema je komunikacija

Kabić sad tvrdi da je komunikacija s Jusupom bila narušena do te mjere da je s njim komunicirao mailom.

"Geneza ovog problema je komunikacija. Pitam se samo u kojem trenutku smo odlučili dignuti ruke od naše djece? Sve što sam radio u košarci do sada, a to će potvrditi i roditelji, radio sam za dobro naše zadarske djece. Ja svoju retoriku nisam mijenjao, a vjerujem da samo zato što sam rekao istinu postao sam neprijatelj Grada Zadra", prenosi ezadar.net.hr Kabićeve riječi.

O sukobu s Jusupom nije htio pričati. Rekao je tek da su policijski izvidi u tijeku.

"Kakav smo mi to grad postali? Da netko može biti iznad kluba? Frapantno je da se klub tuži i da se potiču dvostruki kriteriji. Možda je moj najveći neuspjeh ujedno i moj najveći izazov. Borba s trulim sustavom. Pokušao sam naći konsenzus, pružio sam treneru ruku, on ju nije prihvatio. A vidite, nisam želio biti fikus kao neki moji prethodnici. I stvarno želim sreću svojem nasljedniku", dodao je.