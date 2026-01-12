Oglasio se Lučić: "Moje vrijeme u Hajduku je zavrsilo"

Nakon što je objavljeno da HNK Hajduk i Miedz Legnica imaju dogovor oko njegova transfera, od Bijelih se emotivnom porukom oprostio Ivan Lučić. Tridesetogodišnji vratar karijeru nastavlja u redovima poljskog drugoligaša, a iza sebe ostavlja tri godine provedene na Poljudu.

U poruci upućenoj javnosti Lučić se osvrnuo na svoj put u Splitu i način na koji odlazi.

“Moje vrijeme u Hajduku je završilo. Zahvalan sam na prilici koja mi je pružena, 84 utakmice – 45 čistih mreža, 0 odgovora na lažne priče. Možda ove brojke ne zaslužuju način odlaska kakav sam imao, ali svako iskustvo vas nauči nečemu u životu. Čistog obraza i uzdignute glave u nove izazove, hvala suigračima na prekrasne tri godine.”

Od trećeg vratara do prve jedinice

Lučić je u Hajduk stigao krajem studenoga 2022. godine kao slobodan igrač, prihvativši ulogu trećeg vratara. Međutim, kroz rad i kontinuitet vrlo se brzo nametnuo i postao prvi čuvar mreže, upisavši ukupno 84 službena nastupa.

Debitirao je 1. ožujka 2023. u prvenstvenoj pobjedi protiv Osijeka u gostima, dok je posljednji put branio u prošloj sezoni, u domaćem porazu od Dinama u derbiju na Poljudu.

Trofej i čista mreža u finalu

S Bijelima je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup 2023. godine. U finalu na Rujevici Lučić je sačuvao mrežu netaknutom u pobjedi 2:0 protiv Šibenika, čime je dao velik doprinos osvajanju trofeja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Lucic (@ilucenzo)

Poruka s Poljuda

Iz Hajduka su se također oprostili od svog vratara:

“Lučo, hvala ti na svemu dobrom što si napravio u protekle tri godine. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.”

Odlaskom u Miedz Legnicu, Ivan Lučić zatvara jedno poglavlje na Poljudu i otvara novo u inozemstvu, iza sebe ostavljajući značajan trag u posljednje tri sezone Hajduka.