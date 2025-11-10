Oglasio se DORH o teškoj prometnoj nesreći. Kod Selnice poginula su dvojica vozača

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju, 9. studenog, oko 18 sati na državnoj cesti D14 kod Selnice poginula su dvojica vozača, dok je jedna osoba teško ozlijeđena.

Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu uz pomoć policije, piše DORH.

Austrijanac neoprezno pretjecao, sudar je bio frontalni

Prema dosad utvrđenim informacijama, do nesreće je došlo kada je 58-godišnji austrijski državljanin, vozeći osobni automobil, u blagom lijevom zavoju krenuo pretjecati drugo vozilo.

Pritom je prešao na suprotnu stranu ceste, namijenjenu za promet iz suprotnog smjera. Upravo u tom trenutku, iz suprotnog smjera je svojim automobilom pravilno nailazio 53-godišnji hrvatski državljanin. Zbog neopreznog manevra austrijskog vozača došlo je do izravnog frontalnog sudara.

Dvoje mrtvih, jedna osoba hospitalizirana

U silovitom sudaru na mjestu su preminula oba vozača. Teške tjelesne ozljede zadobila je 36-godišnja putnica iz vozila austrijskog državljanina, koja je hitno prevezena u bolnicu.

Tijela smrtno stradalih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.