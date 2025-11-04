Oglasio se bivši HOS-ovac: "Par penzionera s Blatina sigurno nisu moćnici, nadam se da će policija dublje zagrebati"

O incidentu koji se dogodio na splitskim Blatinama tijekom proslave Dana srpske kulture oglasio se liječnik i bivši pripadnik HOS-a, vukovarski branitelj Zoran Milas, nositelj odličja Reda Nikole Šubića Zrinskog za junaštvo u Domovinskom ratu.

"Gdje to idemo? Kako smo u kratko vrijeme podijelili cijelo društvo i stojimo svatko u svom rovu i pucamo na svakog tko pomoli glavu s druge strane. Ne vjerujem u slučajnost. Ne vjerujem ni kako je do ovog u Splitu došlo slučajno.

'Prkos moćnome, zaštita slabome', geslo je Torcide, a par penzionera s Blatina sigurno nisu moćnici, zapravo više su u poziciji onih koje treba štititi, tako da mi je teško vjerovati kako navijači stoje iza ovoga.

Jako sam ponosan na nas, vukovarske branitelje, koji smo svaki zalogaj dijelili s obiteljima srpske, ali i ostalih nacionalnosti, iako smo znali kako su im sinovi na drugoj strani. To su primjeri iz kojih mladi moraju učiti, nema te ideologije, vjere, nacije koja može opravdati bilo kakav zločin ili nasilje ovakve vrste.

Iskreno se nadam kako će policija odraditi svoj dio posla i zagrebati dublje od privođenja par klinaca", poručuje Milas.