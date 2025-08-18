Close Menu

OGLASILI SE IZ HAJDUKA: "Prihvaćamo negativne reakcije, ali osuđujemo..."

Nakon napada na Kalika, oglasili su se službeno iz Hajduka

Nakon sinoćnjih događaja na Poljudu te današnjeg verbalnog napada na Kalika, iz Hajduka su se oglasili o aktualnoj situaciji.

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača na stadionu, ali i izvan njega.

Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem Klubu.

Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo kao Klub raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje, kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka", poručuju iz HNK Hajduk.

