VIDEO Kalik napadnut u splitskom kafiću: "Huligan ga je pljunuo i prijetio da će mu izbiti zube"

Hajduk je jučer s 3:0 slavio protiv Slaven Belupa u utakmici 3. kola Supersport HNL-a. Na kraju utakmice Marko Livaja je krenuo povesti suigrače pred sjevernu tribinu, kako bi pozdravili Torcidu kao što to čine nakon svake utakmice, ali tamo ih je dočekala bakljada kojom su otjerani. Jutro nakon došlo do je do incidenta u jednom splitskom kafiću.

Žrtva je bio Anthony Kalik, veznjak Hajduka. Na snimci se vidi kako huligan u kafiću verbalno napada Kalika, a nakon toga ga i pljuje. "Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan, čak bi rekao narkoman i prijetio Kaliku da će mu izbit zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo", rekao je svjedok događaja za 24 sata.

