Torcida podigla transparent pa vikali: "Srami se, Hajduče"

Hajdukov trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije najavio je utakmicu 3. kola SuperSport HNL u kojem Bijeli na Poljudu igraju protiv Slaven Belupa.

Utakmica s Belupom dolazi nakon teškog poraza Bijelih u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je nakon poljudskih 2:1 poražen u Tirani nakon produžetaka s 3:1 te je ispao iz Europe s ukupnih 4:3 za Dinamo City.

U prve dvije prvenstvene utakmice momčad trenera Garcije upisala je dvije pobjede na domaćem terenu, u prvom su kolu Bijeli s 2:1 svladali Istru 1961, a u drugom Goricu rezultatom 2:0.

Slaven Belupo u novoj sezoni vodi Mario Gregurina, a njegova momčad u prvoj je utakmici poražena s 2:0 od Rijeke na Rujevici, dok su u drugoj na domaćem terenu s 3:1 porazili Varaždin.

U odnosu na prethodna dva kola trener Garcia u ovoj će utakmici u konkurenciji imati Livaju i Rebića koji su odradili suspenziju zbog crvenih kartona.

U 19. je minuti Torcida istaknula transparent s natpisom: „Godinama je scenariji isti, jesen u Europi nije vam na platnoj listi? / Koliko novaca treba pičkama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?“ a potom je skandirala „Igrajte, pič***e“, uz još pokoji topovski udar, kojih je do tada bilo preko dvadeset ispaljenih. Zatim su zapjevali „Srami se, Hajduče“.