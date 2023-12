Odvjetnici o slučaju Banožića: "Ima puno neoubičajenih stvari koje se ne mogu shvatiti"

Protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića policija je podnijela kaznenu prijavu. Sumnjiči se za kršenje triju odredbi Kaznenog zakona, zbog čega mu prijeti od jedne do osam godina zatvora. Podsjetimo, Banožić je prije gotovo mjesec dana izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo vozač kombija.

Zašto je bivši ministar tajno ispitivan i zašto se Državno odvjetništvo odlučilo na blažu optužnicu protiv Banožića?

Olujić: Počinjen čitav niz stvari za koje se čine da nisu uobičajene

Odvjetnik Fran Olujić kazao je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" kako je počinjen čitav niz stvari za koje se čine da nisu uobičajene, što ne znači da su nezakonite.

- Međutim, ako je točna ova informacija da je on praktički u tajnosti ispitan na policiji, a očito je riječ o radnji prvog ispitivanja okrivljenika, koje je Državno odvjetništvo povjerilo policiji, to nije nešto što je uobičajeno, to nije postupak kakav bi imao svaki drugi hrvatski građanin, i to ne šalje dobru poruku, dodao je.

Miljević: Ima puno stvari, koje se ne mogu shvatiti

Odvjetnik Veljko Miljević istaknuo je kako u slučaju Banožić ima puno stvari, koje se ne mogu shvatiti, piše HRT.

- Kolega Olujić je dobro rekao, nije zabranjeno sve što je neuobičajeno, ali mi smo tu imali previše neuobičajenih stvari, nakon kojih onda sve rezultira ovom kaznenom prijavom da je do te posljedice, do koje je tamo nesumnjivo došlo, za tu težinu izgleda je mogući raspon od 3 do 15 godina, od 1 do 8, rekao je Miljević.

"DORH dužan dati priopćenje"

Poručio je da je kaznena prijava išla od jedne do osam godina.

- Ja bih od Državnog odvjetništva, tražio da postupa u skladu sa Zakonom o državnom odvjetništvu, član 40. 42., kazao je.

Miljević je dodao da je Državno odvjetništvo dužno u predmetima od interesa za javnost dati priopćenje.

- Da mi ne lutamo. Kako ja mogu znati zašto su oni išli na nehaj, na blaži oblik krivnje, ako ne znam što je bilo na koncu s tim alkoholom, istaknuo je odvjetnik Miljević.