Odvjetnici Marka Perkovića Thompsona: "Ulet novinara na Žnjanu bio je povreda prava na dom i privatnost obitelji"

'Odvjetnici pjevača Marka Perkovića Thompsona oglasili su se povodom incidenta koji se dogodio na Žnjanu, kada je novinarska ekipa bez dopuštenja ušla u prostor u njegovu vlasništvu', stoji u objavi na službenoj Facebook stranici Thompsona.

"To je bio čin kojim je izravno povrijeđeno pravo na dom i privatnost obitelji Perković. Kada novinar uđe u tuđi životni prostor bez dozvole, to nije novinarstvo nego kazneno djelo. To ne može biti opravdano nikakvim „javnim interesom” ili dozvolom suvlasnika jer suvlasništvo ne postoji, Thompson je jedini vlasnik terase", zaključuju odvjetnici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa