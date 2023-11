Održivost je novi vid luksuza i nova vrijednost u turizmu

Pod nazivom ''Održivost - nova vrijednost'' održana je danas u Splitu u organizaciji HGK – Županijske komore Split regionalna konferencija turizma. Cilj je konferencije bio otvoriti raspravu o učincima koje turizam ima na sve aspekte društva te potrebi i načinima da se tim učincima upravlja na optimalan način.

''Namjera nam je da ova konferencija postane konstanta, jer smo svjesni koliko je održivost iznimno važna. Svjedoci smo kako će se na tržištu posebno isticati tvrtke koje imaju određeni energetski ili održivi certifikat. Oni mogu dobiti bolju prodajnu cijenu, samim time je i poslovanje isplativije. S druge strane, to bitno otežava rad jer se moraju određene procedure konstantno implementirati. Vjerujem da će se to za dvije ili tri godine pokazati kao win-win situacija. Ispred nas je veliki posao, a mi kao HGK provodimo brojne aktivnosti vezano za održivost, jer ako ne budemo uporni i uporno osvještavali kako sve nas skupa, naše poduzetnike i građane, tako i turiste, nećemo imati uspjeha'', rekao je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Državni tajnik Ministarstva turizma i sporta RH Tonči Glavina predstavio je novosti u zakonskoj regulativi i njihov utjecaj na poslovanje tvrtki u turizmu, uz poseban osvrt na održivo poslovanje. ''Jako mi je drago što je ovdje interes uistinu sveobuhvatan i to svih dionika u turizmu jer naše definiranje prostora budućnosti je naš zajednički problem. Stručnjaci na razini svijeta prognoziraju da će otprilike do 2030. godine turizam na razini Europe narasti barem za još 50 posto. Zamislite da se sada nalazimo u 2030. i situaciju u kojoj imamo 50 posto više turista, evo konkretno, u gradu Splitu ili Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jako dobro moramo razmisliti gdje ćemo smjestiti naše goste, kakvu vrstu usluge ćemo pružiti, kakvu vrstu infrastrukture će moći koristiti te hoće li destinacija biti održiva i hoće li to biti turizam koji ćemo mi moći nositi i razvijati u budućnosti'', poručio je Glavina.

Skup su u ime partnera konferencije pozdravili Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

O zelenom i digitalnom održivom turizmu te aktivnostima koje na tom području provodi Udruga Sunce govorila je voditeljica projekata u Udruzi Tea Kuzmičić Rosandić, a kako izgleda i što sve podrazumijeva primjena načela održivosti u poslovanju sudionici su mogli saznati iz prve ruke, iz primjera dobre prakse – Ville Nai s Dugog otoka, Hotela Rotondo iz Trogira i splitskog MGallery Heritage Hotela Fermai.

Sudionici panela ''Eko certificiranje u turizmu'', Stipe Ćurić iz Hotela Cornaro, Neno Bašić-Kostadinović iz putničke agencije Shuttle, Dragana Buzdovačić iz charter agencije Sunlife te Sanja Bošnjak iz Kampa Stobreč podijelili su svoja iskustva s eko certificiranjem kroz međunarodni projekt European Tourism Going Green (ETGG) 2030, prednosti koje isto donosi za poslovanje, kao i planove za budućnost. Zahvaljujući partnerstvu HGK - Županijske komore Split i podršci Splitsko-dalmatinske županije u okviru projekta svoje je poslovanje u skladu s načelima održivosti certificiralo 11 malih i srednjih turistički tvrtki iz Splitsko-dalmatinske županije.