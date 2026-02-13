Održava se druga polufinalna večer Dore. Još osam finalista će u finale

Nastupe i rezultate pratit ćemo uz voditeljski kvartet: Barbaru Kolar, Duška Ćurlića, Ivu Šulentić i Ivana Vukušića.

Oni će nas voditi kroz emocije, iznenađenja i sve trenutke koji odlučuju tko ide dalje prema finalu.

Svi znamo kako to ide. Netko kaže da neće glasati. Netko da mu je sve isto. A onda već nakon druge pjesme ima favorita i tipka poruku najbrže što može.

I da bude jasno - večeras odlučuje publika. Nema stručnog žirija da presudi umjesto vas. Samo vi, vaše uho i zarazni refren.

Ako vam ostane u glavi do jutra, znate da je Dora uspjela.

Finale Eurosonga 2026. održava se 16. svibnja u Beču, u legendarnoj Wiener Stadthalle. Velika pozornica, milijuni gledatelja, svjetla koja se vide i iz svemira. A ondje, s hrvatskom zastavom u ruci, stoji pobjednik Dore 2026., piše HRT.