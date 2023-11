Održano splitsko izdanje Noći cirkusa

Tijekom vikend iza nas, diljem Europe obilježena je Noć cirkusa pa tako i u šest hrvatskih gradova među kojima je i Split. Međunarodno je to događanje koje predstavlja ujedinjujući i svečani trenutak koji se odvija svake jeseni kako bi se prikazala vitalnost i raznolikost ove popularne i zahtjevne vrste umjetnosti.

Ovogodišnje, splitsko izdanje Noći cirkusa od 17. od 19. studenoga organizirao je Cirkus Kolektiv – udruga za suvremeni cirkus i srodne umjetničke prakse.

Brojni Splićani uživali su u programu Noći cirkusa i tako proslavili ovu zahtjevnu vrstu umjetnosti. Raznolik program ponudio je predstavu The Overcoats talijanskog cirkuskog umjetnika Davidea Perissuttia, projekciju filma Kraljičin utjecaj redateljice Paprike Leaverton te radionicu rigginga Davidea Perissuttia.

NOĆ CIRKUSA je međunarodni događaj koji su pokrenuli i organizirali: Territoires de Cirque uz potporu Ministarstva kulture Francuske, u suradnji s Francuskim institutom i uz potporu Circostrade, circusnext-a, ProCirque (Švicarska), BUZZ (Njemačka), FFEC - Francuska federacija cirkuskih škola, FEDEC-a (Europske federacije profesionalnih cirkuskih škola i mreža Grand CIEL.

Gostovanje talijanskog umjetnika Davidea Perissuttia odvija se kroz projekt SOLO BUT NOT ALONE. Prikazivanje filma Kraljičin utjecaj se odvija u sklopu Kino Cirkusa koji se od 2022. godine provodi kao dio programa Nacionalne cirkuske platforme uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova.

Kino Cirkus ciklus je filmova cirkuske tematike uz koji publika može proširiti svoja znanja o slojevitosti cirkuske umjetnosti, njenom značaju, povijesti i razvoju, ali i hraniti svoju inspiraciju ako se bave nekim oblikom umjetničkog izražavanja. Kino Cirkus nasljednik je Cirkuske srijede koju ju je organizirala Mala performerska scena.

Noć cirkusa u Hrvatskoj odvija se u sklopu aktivnosti Nacionalne cirkuske platforme. Događaj u Splitu organizira Cirkus Kolektiv – udruga za suvremeni cirkus i srodne umjetničke prakse. Rad udruge Cirkus kolektiv je podržan od Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija i Grada Splita.