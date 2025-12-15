Održana promocija monografije Hrvatskog planinarskog društva "Mosor"

Promocija monografije Hrvatskog planinarskog društva "Mosor" održana je u petak 12. prosinca u prepunoj dvorani u Muzeju sporta Split - Kući slave splitskog sporta. Goste je pozdravio predsjednik i autor dijela knjige Ivica Sorić Suri, autorica i dopresjednica Sonja Nikolin Weidenger, autorica i urednica ovog opsežnog djela novinarka Ljubica Vuko te knjižničarka Maja Prizmić.

Ova knjiga nije samo povijesni pregled već trajni zapis o jednom stoljeću entuzijazma koja donosi prikaz razvoja od osnutka, preko turbulentnih desetljeća pa današnjih dana. Doprinos ove monografije nije samo u bilježenju povijesti nego i u iskazivanju zahvalnosti onima koji su svojim radom oblikovali karakter i identitet Društva, a istodobno i poziv da nastavimo čuvati HPD Mosor kao mjesto susreta prirode, ljudi i vrijednosti koje nas povezuju.

Zato s ponosom i zahvalnošću predstavljamo monografiju koja čuva naše uspomene, ali i nadahnjuje budućnost - neka nas podsjeti koliko je bogato naslijeđe koje smo primili.