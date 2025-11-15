Održana projekcija filma "Logor Bučje- magistrala zločina"

U sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, sinoć je u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održana projekcija dokumentarnog filma „Logor Bučje – magistrala ratnog zločina“. Na samom početku okupljene je pozdravila Antonija Crnjak, savjetnica za kulturu i kulturno-povijesnu baštinu pri UO za društvene djelatnosti i opće poslove, koja je predstavila autora filma Ivana Turudića.

Dokumentarni film, u režiji Gordane Pintarić, donosi potresnu rekonstrukciju zbivanja u logoru Bučje, jednom od prvih logora za Hrvate tijekom Domovinskog rata. Kroz svjedočanstva preživjelih logoraša i arhivsku građu prikazana su stradanja, mučenja i teški uvjeti koje su zatočenici, žene i muškarci, svakodnevno trpjeli. Posebno mjesto u filmu zauzima priča doktora Ivana Šretera, čiji poziv na mir i ljudskost predstavlja snažnu kontratežu ratnim zločinima koji su obilježili logor.

Autor filma Ivan Turudić prije projekcije obratio se publici te govorio o kontekstu logora Bučje i širem dokumentarnom serijalu „Magistrala zločina“. U izjavi je istaknuo:

„Na području grada Pakraca nalazi se logor Bučje, koji je izuzetno težak logor, s obzirom na to da imamo 24 još uvijek nestale osobe koje su dovedene na prostor tog logora. Nažalost, njihova sudbina ostala je nepoznata. Jedan od najpoznatijih logoraša, koji nas sve vodi kroz ovu priču, je doktor Šreter. Njegov poziv na mir uvijek ističemo kroz ovaj dokumentarni film. Logor Bučje iznjedrio je i najteže oblike mučenja, uključujući seksualna zlostavljanja žena – zločine koji ostavljaju trajne ožiljke na dušama hrvatskih žena.“

Govoreći o serijalu, dodao je kako su do sada završeni filmovi koji obuhvaćaju logore Glinu, Bučje, Staru Gradišku i Knin, dok se aktualni nastavak bavi logorom Negoslavci. Serijal prikazuje logore smještene duž „magistrale ratnog zločina“, od Iloka do Prevlake, kao cjelovit prikaz sustavnih zločina počinjenih nad hrvatskim civilima i braniteljima u prvim mjesecima agresije.

Sinoćnja projekcija u Kaštel Lukšiću održana je u dostojanstvenoj atmosferi, uz duboko poštovanje prema svim žrtvama Domovinskog rata i snažnu zahvalnost autorima filma na očuvanju sjećanja i istine o stradanju nevinih ljudi.