Održana ekskluzivna MICHELINOVA "4 Hands Dinner": Chefovi Bernard Korak i Carlo Cracco udružili snage u središtu Milana!

Ekskluzivna „4 Hands Dinner“ večera održana je sinoć u restoranu Cracco u Milanu u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, TZ Zagrebačke županije i MICHELINA, najznačajnijeg i najpoznatijeg globalnog vodiča za restorane. Riječ je o događanju koje za cilj ima promociju hrvatske gastronomije na globalnoj gastronomskoj karti, odnosno dodatno isticanje bogatstva i raznolikosti naše zemlje kroz upoznavanje hrvatske kontinentalne kuhinje. Svoje vještine i bogato kulinarsko iskustvo udružili su chef Bernard Korak iz restorana Korak i chef Carlo Cracco iz restorana Cracco, koji su svojim jelima uspješno približili premium ponudu, ali i autentičnost naše kuhinje.

„Predstavljanje hrvatske gastronomije, s posebnim naglaskom na eno-gastronomsku ponudu Zagrebačke županije u samom središtu Milana, ima iznimnu važnost za promociju i povećanje vidljivosti naše zemlje na zahtjevnom talijanskom tržištu. Ovo je posebna prilika za istaknuti bogatstvo i raznolikost Zagrebačke županije, regije koja se ponosi autentičnom kuhinjom, vrhunskim vinima te visokokvalitetnim lokalnim proizvodima, ali i Hrvatske u cjelini, koja na tržištu Italije postaje sve prepoznatljivija kao vrhunska gastronomska destinacija“, poručila je Viviana Vukelić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Milanu.

Među okupljenima koji su uživali u gastronomskim delicijama i kulinarskim umijećima chefova bili su talijanski influenceri specijalizirani za gastronomiju i lifestyle. Oni su s ostalim uzvanicima imali priliku uživati u posebnim jelima koja donose spoj suvremene hrvatske i talijanske gastronomije, uz pažljivo usklađene vinske etikete koje naglašavaju sklad između tradicije i inovacije.

„Ovo je bila jedna prekrasna večera i za mene osobno jako lijepo iskustvo iz kojeg sam puno naučio. Posebno me veseli što smo imali priliku raditi s namirnicama i sastojcima karakterističnim za našu županiju i što smo naša jela predstavili važnoj publici“, istaknuo je Bernard Korak, dok je Carlo Cracco naglasio kako mu je bilo iznimno zadovoljstvo raditi s kolegom Bernardom, koji je ujedno i prvi hrvatski chef koji je jela pripremao u kuhinji restorana Cracco.

„Hrvatsku sam već ranije posjetio kao turist, imate prekrasnu zemlju, a posebno me oduševila ljepota Kornata. No upoznati neku zemlju kroz kolegu s kojim surađuješ donosi sasvim novu dimenziju. Bernard mi je približio Hrvatsku i njegovu Zagrebačku županiju, ne samo kao destinaciju, već i kao gastronomsku regiju bogate tradicije. Hrvatska i Italija dijele sličnosti, blizinu, pa i neke zajedničke namirnice, ali ih koristimo na različite načine, što našim kuhinjama daje poseban karakter. Upravo te razlike u tradiciji, uz sličnosti u kulturi, ono su što nas chefove nadahnjuje, obogaćuje i potiče na još bolju suradnju. U tome leži prava kvaliteta, u razmjeni, učenju i zajedničkom stvaranju“, izjavio je chef Cracco.

Na meniju su se našla jela poput mekane šafranove salate, kavijara i ljutike, napuhane nori alge s hrenom i mortadelom, dimljene pastrve sa smokvom i kozjim jogurtom, puževa iz vinograda u paru s vinom KORAK Sauvignon & Riesling 2017, raviola del plin s vrtnim umakom i crnim tartufom uz vino La Ciola 2022, crne svinjetine poslužene uz KORAK Pinot noir 2023, dok su deserte činili šipak, kesteni i zeleni borov juniper te montebianco s umakom od svježih kaki plodova uz Moscato d’Asti 2024.

„Večer u Milanu vrhunac je naše eno-gastronomske priče i trenutak kada je Zagrebačka županija zasjala na svjetskoj pozornici. Naš Bernard Korak, nositelj MICHELIN priznanja, predstavio je ono najljepše iz hrvatske kuhinje, autentičnost, jednostavnost i izvrsnost. Zahvaljujući pažnji više od 2,4 milijuna pratitelja vodećih foodie kreatora, ova je večer postala razglednica koja s ponosom prenosi duh i okus Hrvatske. U bliskoj suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, nastavljamo jačati međunarodnu vidljivost naše gastronomije, uz MICHELIN kao ključnog saveznika i potvrdu izvrsnosti koja nas svrstava među najprepoznatljivije destinacije regije“, zaključila je Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije.

Projekt „4 Hands Dinner“ je osmišljen kao dijalog dvaju chefova koji dijele strast prema autentičnim lokalnim namirnicama i profinjenoj estetici kuhanja, a gosti su kroz šest sljedova i pomno odabrana vina imali priliku doživjeti priču ispričanu kroz tanjur i čašu.

Dodajmo i to kako se Hrvatska može pohvaliti s jednim restoranom s 2 MICHELINOVE zvjezdice, 12 restorana s 1 zvjezdicom te 12 Bib Gournand restorana, od ukupno 98 restorana koji su svoje mjesto našli u prestižnoj selekciji MICHELIN vodiča za ovu godinu.