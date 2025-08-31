U zvjezdarnici u Gornjem Sitnom je u vremenu od 24. do 31. kolovoza održan Radioamaterski kamp za mlade "Zvjezdano selo Mosor 2025.", sedamnaesta takva manifestacija dosad. Organizatori kampa su bili Hrvatski radioamaterski savez (HRS) i udruga Zvjezdano selo Mosor (ZSM). S 28 polaznika, učenika osnovnih i srednjih škola iz RH i BiH, ovogodišnji radioamaterski kamp je bio najbrojniji dosad!

O polaznicima su se brinuli i podučavali ih mentori Emil Unger (9A7EU), Luka Štrbac (A3CHG), Borna Ulrich (9A3BCU) i Igor Videc (9A6NVI). Uz Ungera, voditelj kampa je bio i Petar Papoči (9A7PP). Učesnici su bili podijeljeni u tri skupine, a program je uključivao radioamaterski tečaj, te radionice elektroničkog konstruktorstva, rada s radioamaterskim satelitima i drugih praktičnih aktivnosti. Pored toga, za trajanja kampa je u zvjezdarnici biti aktivna i postaja 9A0HRS, kojom su se služili i njegovi mladi polaznici. Zvjezdarnicu su za trajanja kampa posjetile i Marija Sorić (9A6FAX), tajnica HRS-a.

Tijekom rada Kampa, njegovi stariji polaznici su bili aktivni s postaje 9A0HRS, u kratkovalnom području. U okolici planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru je provedena i pokazna vježba iz ARG-a, omiljene aktivnosti mladih radioamatera na otvorenom, puno poznatije kao „lov na lisice“.

Dio spretnijih polaznika je u radionici elektronike od materijala dostupnog „u kitu“ izradio ARG odašiljač. Trinaestoro polaznika je pored toga sudjelovalo i u inicijalnom tečaju radiotelegrafije.

Na koncu, petnaestoro polaznika je nakon višednevne poduke iz osnova radioamaterstva polagalo ispit, te položilo početnički („P“) razred.

Za polaznike su u popodnevnim satima bili organizirani odlasci na kupanje u Stobreč. U večernjim su satima, pak, za njih bila upriličena i uobičajena predavanja iz astronomije i astronomska promatranja nebeskih objekata. U okularu teleskopa su se našli Mjesec, Saturn, te više objekata dalekog svemira. Te je aktivnosti vodio astronom-animator ZSM-a Zoran Knez.

U organizaciji kampa je sudjelovao i tajnik ZSM-a Tomislav Nikolić.