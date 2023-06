ODRŽAN PRVI PICKLEBALL EVENT U HRVATSKOJ Najbrže rastući sport u Americi stigao je u Dalmaciju, i ne namjerava otići

Dva dana, 50 sudionika, 24 natjecatelja, 10 podijeljenih medalja i more uspomena. Rezime je to prvog hrvatskog pickleball festivala. Do sada ste se, vjerujemo, upoznali s ovim sportom koji je konačno stigao u Dalmaciju. Proteklog vikenda u spektakularnoj atmosferi Apfel Arene u Makarskoj održan je turnir u sportu koji je i službeno najbrže rastući u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ono što je prvotno bilo zamišljeno kao druženje pickleball ekipa iz Zagreba i Splita, pretvorilo se u događaj sa sudionicima iz sedam različitih zemalja! Uz hrvatske igrače, pridružili su nam se i oni iz SAD-a, Kanade, Italije, Njemačke, Belgije i Češke. Zadalo je to slatke brige organizatorima, no prvi hrvatski pickleball event nije razočarao, nipošto.

U subotu je nakon jutarnjeg okupljanja i upoznavanja krenula igra. Osnovama pickleballa sve početnike učila je profesionalna instruktorica iz SAD-a Penny Smith Eifrig. Svoje znanje dijelila je nesebično, strpljivo i besplatno. Zlata vrijedne pickleball savjete mogli su čuti svi zaljubljenici u ovaj sport.

Turnir parova održao se u nedjelju

Ono pravo uslijedilo je dan kasnije – u nedjelju. Održan je turnir parova podijeljen u dvije kategorije: 'Experts' i 'Amateurs'. Nakon tri sata velike borbe na užarenom terenu i 28 odigranih mečeva, dobili smo i osvajače medalja. U kategoriji 'experts' zlato je odnio Dave Conley (SAD). Riječ je o Amerikancu, profesionalnom igraču koji je 44. po svjetskom rankingu. Jasno je, stoga, bilo kome će pripasti zlato.

Bodovno izjednačeni na drugom mjestu bili su Penny Smith Eifrig (SAD) i Arthur Sevilla (Italija). Oboje su zaslužili po srebrnu medalju. S broncom oko vrata kući se vratio Karsten Wischermann (Njemačka). S četiri pobjede pripalo mu je treće mjesto.

Tijesnu borbu gledali smo i u kategoriji 'amateurs'. Najbolja je bila Lenka Mišičkova (Češka) sa šest pobjeda i samo jednim porazom. Drugo mjesto pripalo je najvećoj ambasadorici pickleballa u Hrvatskoj Mirjani Juras. Broncu je zaslužio Ivan Milašinović.

Pickleball je stigao u Dalmaciju i ne namjerava otići

Nakon što je pao zastor na prvi hrvatski pickleball event, druženje je nastavljeno u prekrasnom ambijentu Apfel Arene uz jelo, piće i dobru zabavu. Prepričavali su se dojmovi, ali i dogovarali novi susreti. Jedno je sigurno, pickleball je stigao u Dalmaciju i ne namjerava otići.

Većina sudionika se u popodnevnim satima polako razišla, a red je onda došao na organizatore. Održan je turnir osoblja eventa. Zlato je osvojio naš fizioterapeut Franjo Keškić. Srebro je pripalo glavnom organizatoru Ivanu Reniću, a broncu je ponio naš stručnjak za menadžment Marco De Las Heras.

Dva dana pickleballa, druženja i novih prijateljstava su za nama. U organizaciji Pickleball kluba Split održan je prvi pickleball događaj u Hrvatskoj. I za kraj, red je da odamo počast onima koji su to najviše zaslužili. Ništa ne bilo moguće bez svesrdne pomoći Apfel Arene i njihovog osoblja. Mirjana Juras je još jednom dokazala zašto je se s pravom smatra najvećim pickleball ambasadorom u Hrvatskoj, a dobar dio zasluga ponio je i zagrebački duo – gospođe Josipa Župan i Blaženka Soković.