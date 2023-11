ODRŽAN PROSVJED NA PJACI Sigurnost i povjerenje za žene potiče na solidarnost: "Vrijeme je da se Vlada uhvati u koštac s problemom nasilja"

Na Pjaci u Splitu se održao prosvjed Sigurnost i povjerenje za žene s ciljem utjecaja na Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja. Kako navode u udruzi Domine zakon ne štiti žene kako bi trebao. Osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, pa tako ni femicid, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj.

S time na umu, pokrenuta je ova akcija koja se održala u 16 gradova u Republici Hrvatskoj kako bi podigla svijest o femicidu i potakla solidarnost sa ženama koje trpe nasilje.

Cijeli događaj potaknut je nedavnim ubojstvom studentice iz Osijeka Mihaele Berak.

Slučaj je okarakteriziran raznim propustima, a ovim istupom ženske inicijative i udruge zahtijevaju pravdu za Mihaelu Berak i njemu obitelj te sankcije za odgovorne.

Ovim simboličnim javnim prosvjedom žene traže od države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja.

Mirjana Kučer iz udruge Domine zahtijeva da se Vlada uhvati u koštac sa problemom nasilja i ubojstva nad ženama. Nedavni događaji su potakli slanje jednostavne poruke svim institucijama i nadležnim tijelima te smatra da je vrijeme da se femicid uvrsti u zakon.

"Danas je Split jedan od 16 gradova u Hrvatskoj gdje su ženske inicijative izašle na ulicu sa jedinstvenom porukom: Sigurnost i povjerenje za žene. Ponukane ubojstvom studentice od strane policajca u Osijeku gdje smo imali nejasne poruke u javnosti koje su ostavile gorak okus manipulacija i izbjegavanja odgovornosti. To nas koje radimo sa ženama koje su žrtve nasilja, asocira na odnose institucija koje ženama ne ulijeva uvjerenje. Žrtve se osjećaju krivima i dodatno su viktimizirane kroz institucije. Mi smo u mjesecu kada je u punom jeku rasprava o uvođenju femicida kao zasebnog kaznenog djela i ovo je jedna od aktivnosti kojom želimo poslati poruku da je pitanje uvođenja femicida pitanje političke odluke i iskazane stvarne namjere da se Vlada uhvati u koštac sa problemom nasilja, a i najbrutalnijeg nasilja, ubojstva", kazuje Mirjana Kučer iz udruge Domine.

Traže odgovornost i jasne zakonske izmjene koje će poboljšati situaciju

Kako kaže promjene jesu vidljive i konkretni koraci su na vidiku, međutim ova akcija simbolizira potragu za preuzimanjem odgovornosti.

"Nikada nismo imali tako brzu akciju, naime u posljednjih šest godina, bilo je oko 80 i nešto ubojstava žena. Problem je što se ta sva ubojstva ne vode ko femicid. Došli smo kroz dvije godine do toga da ćemo femicid uvrstiti u zakon. Moje mišljenje je da sve promjene započinju upravo sa zakonodavnim promjenama. Danas, ja se nadam, smo došli do toga. Ove izmjene zakona što se predlažu se odnose na bolji položaj žrtava, ali danas mi poručujemo da to nije dovoljno i ne možemo tražit izgovore. Odgovornost je ono što tražimo ovom akcijom", naglašava Mirjana Kučer.

Iako su promjene u tijeku, još uvijek postoji nedovoljno definiran sustav podrške prema žrtvama nasilja. Žene se sklanjaju u sigurne kuće, dok njihovi nasilnici šetaju slobodno. Kako navodi Mirjana Kučer ovaj problem se nije shvaćao ozbiljno, što je dovelo i do ovakvih situacija.

"Ne možemo uvijek inzistirati da žena ostaje u domu u kojem je doživjela nasilje. To je stvar individualne procjene, ali definitivno stvari ne funkcioniraju. Upravo zato što se problem rodno uvjetovanog nasilja nije shvaćao dovojlno ozbiljno i ne postoji sustav potpore. Nešto treba mijenjati. Ako govorimo o odgovornosti, ministarstava, ravnatelja određenih ustanova pa tako i policijskih uprava, mislim da smo tu još dalje nego od toga da nasilnici izlaze iz kuća", zaključuje Mirjana Kučer.

Maja Krčum, predsjednica Foruma žena Splitsko-dalmatinske županije i županijska vijećnica iz oporbene kvote navodi napore usmjerene na projekt o razvoju sigurne kuće tj. centra koji će imati svu potrebnu opremu i resurse kako bi se i ženama i djeci pristupilo na kvalitetan i ispravan način. Međutim, taj projekt još nije saživio.

"Da li da šutimo pa ništa ne kažemo, jer koliko govorimo čini mi se da ništa od toga. Kod nas Istanbulska konvencija postoji, ali samo na papiru kao i većina stvari. Od naših namjera odustajat nećemo. Borimo se za jednakost i jednaka prava svih", zaključuje Maja Krčum.