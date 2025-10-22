Održan okrugli stol o parasportu u Splitu: "Grad će uvijek biti podrška parasportašima"

U svečanom salonu Športskog centra Gripe održan je okrugli stol pod nazivom "Parasport na lokalnoj razini – jučer, danas i sutra", koji je okupio predstavnike Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, akademske zajednice i sporta. Cilj skupa bio je istaknuti važnost razvoja parasporta te uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na lokalnoj razini.

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, zamjenik župana Stipe Čogelja, dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Frane Žuvela, dopredsjednica Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ana Sršen, predsjednica ASK-a Split Blanka Vlašić, parasportaš Dino Sinovčić te predstavnik lokalnog parasporta Miro Renić, dok je raspravu moderirao sportski novinar Joško Elezović. Skupu je, među brojnim uzvanicima, nazočio i predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić.

Govoreći o ulozi Grada Splita, gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je da su uključivost i jednakost u sportu strateški prioritet gradske politike.

"Proteklih godina napravljeni su veliki društveni i javni iskoraci u prepoznavanju važnosti parasporta. Grad Split želi osigurati još višu razinu integracije osoba s invaliditetom u sustav sporta. Grad Split uvijek će biti partner i podrška na tom putu", rekao je, između ostalog, gradonačelnik Šuta.

Dopredsjednica Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ana Sršen i paraolimpijac Dino Sinovčić istaknuli su kako parasportaši svojim radom i vrhunskim rezultatima pokazuju da je sve moguće, jer parasport nije samo natjecanje nego i put upornosti te osnaživanja. Predsjednica ASK-a Split Blanka Vlašić naglasila je kako su se tijekom proteklih godina parasportaši prometnuli u važne hrvatske sportske ambasadore diljem svijeta.

Tijekom okruglog stola najavljena su i nova ulaganja Grada do 2026. godine, među kojima su ugradnja pristupnih rampi i prilagodba sportskih objekata na Zvončacu, Gripama i Streljani Stobreč, kao i projekt vanjske teretane prilagođene osobama s invaliditetom. Kroz Program javnih potreba u sportu Grad Split je za 2025. godinu osigurao 132.000 eura za rad i razvoj Splitskog parasportskog saveza, uključujući stipendije sportaša s invaliditetom, natjecanja i razvojne programe klubova.