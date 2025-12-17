Održan okrugli stol „Cjeloživotno obrazovanje u visokom školstvu“

U organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu i Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO) Filozofskog fakulteta u Splitu 16. prosinca 2025. održan je okrugli stol pod nazivom „Cjeloživotno obrazovanje u visokom školstvu“, s ciljem razmjene znanja, iskustava i poticanja strateškog promišljanja o ulozi cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom sustavu visokog obrazovanja.

Okrugli stol moderirao je izv. prof. dr. sc. Vladimir Pleština, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu, a u raspravi su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović, zamjenica voditeljice CIRCO-a, Helena Petrinović, andragoška djelatnica Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Marin Sarić, tajnik CIRCO-a Filozofskog fakulteta i prof. dr. sc. Saša Mladenović, Odjel za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Navedeni su stručnjaci s bogatim iskustvom u području obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Tijekom rasprave otvorena su brojna ključna pitanja, među kojima su motivacija polaznika i nastavnika za uključivanje u programe cjeloživotnog obrazovanja, vidljivost i uloga visokoškolskih ustanova, razvoj relevantnih i održivih programa, mikrokvalifikacije te sustav vaučera za obrazovanje odraslih.

Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu nastavnog procesa, rad s odraslim polaznicima, uvažavanje njihovog prethodnog iskustva, kao i na važnost međugeneracijskog učenja i uključivanja osoba treće životne dobi.

Sudionici su istaknuli kako cjeloživotno obrazovanje danas predstavlja sastavni dio visokog obrazovanja, a ne njegov dodatak, te ima ključnu ulogu u jačanju zapošljivosti, društvene uključenosti, aktivnog starenja i društvene kohezije. Primjeri dobre prakse iz nacionalnih i europskih projekata dodatno su potvrdili potencijal centara za cjeloživotno obrazovanje kao važnih nositelja inovacija i društveno relevantnih obrazovnih inicijativa.

Zaključeno je kako daljnji razvoj cjeloživotnog obrazovanja zahtijeva sustavnu podršku institucija, jačanje suradnje s lokalnom zajednicom i tržištem rada te kontinuirano prilagođavanje programa potrebama polaznika u različitim životnim fazama.