Odrezano zelenilo već tjednima zauzima parking u KBC-u, iz splitske bolnice poručuju: "Strpljenja!"

Sezona podrezivanja maslina, loze i ostalih radova tog tipa u vrtu već je praktički pri kraju, a u splitskoj bolnici također su se prihvatili obimnih hortikulturnih radova: čini nam se posebno na lokalitetu na Križinama.

Dosta je zelenilo bilo obraslo, na nekim mjestima je i ozbiljno ugrožavalo sigurnost prometa i pješaka pa su ovi zahvati više nego dobrodošli. Međutim, posječene biljke i zelenilo nije se odmah odnosilo nego je ostavljeno mahom na zelenim površinama.

Što u većini slučajeva i ne smeta posebno (osim vizualnim estetama), no naši sugrađani upozorili su nas kako na konkretnoj lokaciji (vidi se na fotografiji) odloženo zelenilo zauzima najmanje desetak parkirnih mjesta, što u gradu u kojem mjesta za automobile uvijek nedostaje, nije baš poželjno. I što je važnije, ti radovi nisu od jučer, stoje odbačene grane već najmanje tri tjedna...

Pitali smo nadležne, iz KBC-a Split poručuju vozačima malo - strpljenja.

'Zahvaljujemo na upitu i interesu za uređenje hortikulturnih površina na području Križina i Firula.

Obavještavamo Vas kako su hortikulturni radovi još uvijek u tijeku te cjelokupni zahvat još nije dovršen. U sklopu planiranih aktivnosti predviđeno je i čišćenje te uklanjanje posječenog i prikupljenog zelenila, uključujući i materijal koji se trenutačno nalazi na dijelu parkirnih mjesta.

Molimo za još malo strpljenja i razumijevanja, kako bi se svi radovi završili u skladu s predviđenim planom aktivnosti.' - poručuju iz bolnice.