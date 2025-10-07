Odluka koja je sve iznenadila: Gregoret i Bobić razveli se nakon 11 godina

Otkako su se 2014. godine vjenčali, Damira Gregoret i Igor Bobić bili su omiljeni televizijski par profesionalaca, koji je svoju intimu i obiteljski život uvijek radije držao za sebe. No, kako ekskluzivno doznaje Story, nakon godina uspješnog usklađivanja osobnih i profesionalnih života, odlučili su okrenuti novu životnu stranicu i krenuti svatko svojim putem, što su nam i potvrdili u zajedničkoj izjavi.

'Razišli smo se u prijateljskim odnosima i ostajemo posvećeni zajedničkom odgoju naše 11-godišnje kćeri. Ona nam je na prvom mjestu i o ovoj temi nemamo daljnjih komentara. Zahvaljujemo na razumijevanju', stoji u izjavi sada već bivših supružnika za Story.

Damira, jedno od zaštitnih lica RTL-a na kojem vodi središnju informativnu emisiju 'RTL Danas', poznata je po svom angažmanu u informativnim emisijama kao urednica i voditeljica britkog jezika koja ne posustaje u istraživanju istine, a nezaobilazna je i u visokopolitičkim temama te u istraživačkom novinarstvu i analizi političkih i društvenih tema. Igor je kroz svoju 25-godišnju ulogu urednika i novinara ostavio snažan trag na HRT-u i RTL-u, gdje je radio kao reporter, novinar i urednik, a zatim i na N1, gdje je do početka ove godine nastavio graditi svoju profesionalnu karijeru. Javnosti su bili poznati ne samo kao profesionalci već i kao skladan, samozatajan par koji je zajedno kročio kroz novinarske i životne izazove.