Odlične vijesti za sve korisnike TikToka koji vole veće ekrane

ByteDance želi poboljšati iskustvo korištenja TikToka na većem broju uređaja, uključujući i one s većim ekranima. Trenutačno iskustvo pregledavanja nije najbolje jer mobilne aplikacije nisu prilagođene za prikaz na ekranima tableta, što su korisnici ove mreže do sada često kritizirali.

Kompanija je zato pripremila odgovor na te kritike te su optimizirali TikTok za prikaz na većim ekranima tableta, kao i mobilnih uređaja s fleksibilnim ekranima. Na službenim stranicama TikToka naglašava se kako nadogradnja donosi jasan i uglađen video feed na većim uređajima, piše Zimo.

Nova navigacijska traka bit će optimizirana za sve veličine ekrana te će se pojaviti na vrhu i dnu stranice, čime se olakšava pristup drugim opcijama TikToka tijekom pregledavanja videa na tabletima koje pokreće Android ili na iPadu. Također, s novom nadogradnjom omogućit će se pregledavanja videa i u portretnom i vodoravnom modu, što će naročito biti korisno za uređaje sa savitljivim ekranima poput Pixela Fold ili Samsungova Galaxyja Z Fold.

Kako bi dodatno poboljšali iskustvo uživanja u aplikaciji, iz TikToka kažu kako će nastaviti s eksperimentiranjem s opcijama poput Topic Feeds koje će korisnicima omogućiti istraživanje i pregledavanje videozapisa iz određenih kategorija poput videoigara, hrane, sporta, mode, glazbe itd. U službenoj objavi za javnost nema informacija kada će nadogradnja TikToka biti dostupna, no na stranici 9to5Google kaže kako na nju neće trebati dugo čekati.

S boljim iskustvom pregledavanja na tabletima, TikTok bi čak mogao proširiti svoju bazu korisnika i to na one malo mlađe koji još nemaju pametni telefon, komentirali su na stranici Social Media Today, no to i nije dobra vijest jer ovakve aplikacije nisu namijenjene mlađima od 13 godina, pogotovo zbog njihova negativnog utjecaja na mlade, što je više puta dokazano kada su u pitanju društvene mreže poput Instagrama i druge.