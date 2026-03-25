Odlične vijesti za navijače: Evo gdje će naši rukometaši braniti svjetsko srebro

Hrvatska rukometna reprezentacija doznala je gdje će započeti svoj na Svjetskom prvenstvu 2027. koje se igra u Njemačkoj, i vijesti su odlične!
Svjetski viceprvaci i osvajači europske bronce igrat će u skupini C, koja će se održati u SAP Garden Areni u Münchenu. Radi se o dvorani koje je otvorena u rujnu 2024. godine, a može primiti 11 500 gledatelja. Dom je košarkaša Bayerna i hokejaša Red Bull Munchena.
To je sjajna vijest za hrvatske navijače jer je München najbliži od svih gradova domaćina skupina. Osim toga, dodatni razlog za optimizam je i činjenica da u tom dijelu Njemačke živi veliki broj Hrvata, tako da se očekuje snažna podrška s tribina.
Hrvati su veliki ljubitelji rukometa, vjerno prate reprezentaciju na velikim natjecanjima, a upravo bi München bi mogao biti jedno od najposjećenijih odredišta, piše Gol.hr.
Ždrijeb u lipnju
Dodajmo da će Hrvatska u lipnju saznati protivnike u skupini, kada je na rasporedu ždrijeb natjecanja. IHF je već odredio jakosne skupine, a naši rukometaši se nalaze u prvom šeširu.
Iz svake skupine po tri najbolje reprezentacije prolaze dalje, a u glavnoj fazi turnira spaja se skupina C i D. To znači da će Hrvatska, ako prođe u glavnu fazu, igrati protiv tri reprezentacije iz skupine D, a tamo bi trebala biti Francuska.
Hrvatska će drugi krug turnira igrati u Kolnu, koji će ujedno biti i domaćin finalnog vikenda.
Jakosne skupine za ždrijeb Svjetskog prvenstva:
Jakosna skupina 1:
Danska, Njemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina
Jakosna skupina 2:
Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, Bosna i Hercegovina ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija
Jakosna skupina 3:
Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Republika, Čile, predstavnik NACHC-a
Jakosna skupina 4:
Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Wild Card 1, Wild Card 2