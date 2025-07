Posljednji pozdrav znanstveniku velikog srca: Preminuo dr. sc. Ante Tonći Milošević

Jučer, 24. srpnja, u 72. godini života, preminuo je istaknuti Sinjanin, znanstvenik, jedan od najpoznatijih hrvatskih arheologa i povjesničara umjetnosti dr.sc. Ante Tonći Milošević, koji je svojim znanstvenim radom trajno zadužio Cetinsku krajinu, Grad Sinj i Sinjsku alku, piše Ferata.

Ante Tonći Milošević rođen je u Sinju, 5. ožujka 1953. godine, a nakon školovanja u rodnom gradu, studij arheologije i povijesti umjetnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je i doktorirao 2005.

Svoj profesionalni put započeo je kao ravnatelj Muzeja Cetinske krajine u Sinju, odmah nakon diplome 1977. godine, gdje je radio do 1994. godine. Dužnost ravnatelja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (MHAS) u Splitu preuzeo je 1994. godine. Ova funkcija, koju je obnašao od 1994. do 2005. godine te ponovno od 2013. pa do umirovljenja 2018. godine, označila je značajno poglavlje u njegovoj karijeri.

Od 2007. do 2013. Milošević je radio i kao gostujući izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Splitu, a u tom je razdoblju predavao kolegije o kiparstvu i arhitekturi u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Miloševićev utjecaj išao je i izvan državnih granica Hrvatske. Godine 1988. imao je dvomjesečnu stipendiju na Poljskoj akademiji znanosti i umjetnosti, pridonoseći akademskoj razmjeni i suradnji. Milošević je također bio pozvani gost predavač na institucijama kao što su Sveučilište u Ljubljani i Slovenska akademija znanosti i umjetnosti 1992., kao i na Sveučilištima u Heidelbergu i Berlinu 1994. godine.

Od 1977. do 2008. A. Milošević je bio član Hrvatskog arheološkog društva, gdje je bio istaknuti član izvršnog odbora od 1989. do 1993. Godine 1996. postao je član Njemačkog arheološkog instituta, prestižne institucije utemeljene 1829. godine. I danas je jedan je od malobrojnih članova iz Hrvatske. Od 2007. godine član je i Europske arheološke asocijacije. Kao potvrdu njegovih znanstvenih postignuća, 2009. godine, postao je i član uglednog Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, postavši ujedno i članom uredništva Godišnjaka, znanstvene publikacije toga Centra.

