Odlazak cijenjene znanstvenice i najveće poznavateljice Kaštela i Dioklecijanove palače: preminula je Katja Marasović

Katja Marasović, cijenjena hrvatska arhitektica i znanstvenica koja je cijeli svoj radni vijek posvetila istraživanju dalmatinske kulturne baštine, s osobitim naglaskom na splitsko i kaštelansko graditeljsko naslijeđe, preminula je u Splitu u srijedu, 25. veljače 2026. u 65. godini života, nakon hrabre borbe s dugom i teškom bolešću.

U svojoj više od četiri desetljeća dugoj karijeri Katja Marasović ostvarila je zapažene rezultate na području istraživanja graditeljskog naslijeđa, osobito antičke baštine Splita i Kaštela. Svoju bogatu znanstvenu karijeru zaokružila je u prosincu 2025. objavivši knjigu „Kaštelanski kašteli“, sintezu njezina dugogodišnjeg istraživačkog rada u kojoj je na 750 stranica donijela izrazito detaljan i znanstveno vrijedan prikaz svih 20 kaštelanskih utvrda koje su se smjestile na 17 kilometara dugoj kaštelanskoj obali. Na temi „Kaštelanski kašteli“ Katja Marasović je diplomirala, magistrirala i doktorirala.

Postupno je proučavala pojedine dijelove Palače: carev stan, obrambene zidove, arhitektonsku dekoraciju, antičku luku itd., a naposljetku i antički vodovod te kanalizaciju Dioklecijanove palače i Salone. Premda su težište njezina znanstveno-stručnog djelovanja bili gradovi, naselja i otoci Splitsko-dalmatinske županije, s vremenom je širila područje djelovanja, koje je na kraju obuhvaćalo gotovo čitavu Dalmaciju, to jest prostor od najsjevernije točke Dalmacije, otoka Silbe do grada Dubrovnika na jugu Dalmacije.

Od 2004. predavala je na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, gdje je bila voditeljica Katedre za graditeljsko naslijeđe. Bila je predavačica i na Doktorskom znanstvenom studiju arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavila se nastavnim i znanstveno-istraživačkim te stručnim radom na polju dokumentiranja, istraživanja, zaštite i obnove povijesnih građevina, naročito Dioklecijanove palače i povijesne jezgre Splita te dalmatinske fortifikacijske arhitekture.

Bila je članica strukovnih udruženja iz područja arhitekture i zaštite graditeljskog naslijeđa: Društva arhitekata Splita, Hrvatske komore arhitekata, međunarodnog udruženja Frontinus (Internationale Gesellschaft für die Geschichte der Wasser-, Energie- und Rohrleitungs-technik) te članica izvršnog odbora međunarodnog udruženja ASMOSIA (Association for the Study of Marble and Other Stone s in Antiquity). Od 2020. do 2025. bila je potpredsjednica hrvatskog ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites), a od 2020. članica suradnica Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Također, bila je članica je i Društva „Bijaći“ koje se bavi očuvanjem kulturne baštine Kaštela.

Unatoč teškoj bolesti, do zadnjeg je dana ostala aktivna, pripremajući znanstvene tekstove o graditeljskog baštini Splita i Kaštela te vodeći obnovu kule Cambi u Kaštel Kambelovcu.

Za svoj je rad u rujnu 2025. primila nagradu za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije, a sljedećeg će joj tjedna posthumno biti dodijeljena nagrada Grada Kaštela za životno djelo.

Sprovod Katje Marasović održat će se u Splitu, na gradskom groblju Lovrinac u ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 15 sati.