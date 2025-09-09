Odgođen koncert Ana Uršula Najev & Black Coffee

Koncert Ane Uršule Najev & Black Coffee koji se trebao održati sutra, u srijedu 10. rujna, zbog kiše koja se očekuje nažalost moramo odgoditi.

Koncert će se održati idućeg petka, 19. rujna u 20h na ljetnoj sceni u Lori.

Svi posjetitelji koji su ulaznice kupili ne moraju ih mijenjati za novi datum već im iste vrijede za 19. rujna.

Ukoliko vam novi datum izvedbe ne odgovara možete izvršiti povrat ulaznica na prodajnom mjestu gdje ste ih i kupili te će vam biti vraćen novac.

Kako je ovaj koncert rasprodan za Anu Uršulu Najev & Black Coffee osigurali smo i novi datum u listopadu, pa svi koji nisu na vrijeme stigli osigurati ulaznice za rujanski koncert još stignu kupiti ih za koncert 23. listopada u dvorani Lora.