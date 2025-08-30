Odgađa se utrka Bibinje Summer Run, poznat je novi datum održavanja

U nedjelju 31.kolovoza na bibinjskom Šetalištu Taline s početkom u 19 sati se trebao održati noćni trkački event Bibinje Summer Run.

Unatoč činjenici da je samo za glavnu utrku na pet kilometara pristiglo 115 prijava organizatori utrke su zbog neplaniranih okolnosti donijeli odluku o odgodi utrke.

Triatlon kluba Zadar, Škole trčanja Zadar i Općina Bibinje zahvaljuju se na razumijevanju svim prijavljenim atletičarima i rekreativcima kao i svima koji dali doprinos u pripremi ovog velikog i za naše mjesto značajnog sportskog događanja.

Poznat je i novi datum utrke, to je petak 12. rujna. Putem mrežnim stranica Bibinje Summer Run (bibinjesummerrun.com) mogu se pratiti novosti te obaviti prijave za utrku.