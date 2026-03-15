Odbili test na droge, policija ih isključila iz prometa i kaznila

Jučer prijepodne, na području Biograda policijski službenici su u osobnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka kontrolirali 23-godišnjaka koji je odbio punuđeni preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu.

Budući je odbio preliminarno testiranje na droge, isključen je iz prometa te sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa, odnosno izdan mu je prekršajni nalog s predviđenom novčanom kaznom od 1.320,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Noćas je u Zadru zaustavljen 22-godišnji vozač osobnog automobila zadarskih registarskih oznaka.

U daljnjem postupananju, odbio je preliminarni test na prisutnost droga u organizmu. Isključen je iz prometa te sankcioniran novčanom kaznom od 1.320,00 eura uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja "B" kategorijom u trajanju od 3 mjeseca.

Policija: "Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo!"

"Kažnjivo je odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.

Poštujte prometne propise, ne upravljajte vozilom pod utjecajem alkohola i droga i svojim ponašanjem doprinesite boljoj sigurnosti cestovnog prometa", poručuje PU zadarska.