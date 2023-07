Odbijen iznenadan i neočekivan zahtjev Rijeke uoči derbija na Poljudu: ‘Hajduk to nije mogao prihvatiti‘

Rijeka je zatražila odgodu derbija drugog kola Supersport HNL-a s Hajdukom koji je na programu u nedjelju na Poljudu, ali je nije dobila te će taj susret biti odigran 30. srpnja u 21.05. To je bio iznenadan i neočekivan zahtjev kluba s Kvarnera koji je sletio u HNS nakon roka predviđenog za odgode, upravo zato i nije prošao jer Hajduk nije dao zeleno svjetlo.

Podsjećamo, HNS je prije nekoliko godina donio pravilo da klubovi koji igraju u Europi imaju pravo tijekom kvalifikacija odgoditi jednu utakmicu domaće lige. Dakle, jednu, kad to ispucaju nemaju više. Rijeka u četvrtak gostuje u Prištini kod Dukagjinija, a uzvratni ogled ima doma tjedan dana kasnije 3. kolovoza. Hajduk je tijekom proteklog tjedna kontaktirao Rijeku koja nije spominjala odgodu te je klub s Poljuda već prodao oko 22 tisuća ulaznica.

No, sad je Rijeka, nakon isteka roka jer odgodu moraju prijaviti najkasnije osam dana prije termina utakmice, odlučila ipak od HNS-a i Hajduka zatražiti odgodu. Radi se o tome da na Kosovo putuju čarter letom, ali taj avion ide dalje, ne čeka ih jer ima puno posla tijekom turističke sezone pa imaju problem naći zrakoplov za natrag. Njihov je cilj izravno doletjeti u Split. Morat će se snaći.

Povjerenik za natjecanje HNL-a Josip Brezni koji je napisao rješenje u ovom predmetu kazao je za Sportske novosti:

- Prema članku četiri propozicija natjecanja klubovi koji igraju u Europi imaju pravo na odgodu jedne utakmice, ako to zatraže najkasnije osam dana do tog susreta automatski se odgađa, nema se što dalje odlučivati. No kako je Rijeka tražila nakon isteka roka uputio sam ih da se obrate Hajduku jer mogao sam im udovoljiti jedino da se Hajduk složi. Međutim, Hajduk je već prodao golem broj ulaznica i to nije mogao prihvatiti te mi nije ostalo drugo nego odgovoriti Rijeci kako njezinom zahtjevu HNS ne može udovoljiti, da će se utakmica igrati po rasporedu - kazao je Brezni.

Za Splićane bi odgoda bila nepovoljna jer trenutačno ne igraju u Europi, budući da se uključuju u trećem pretkolu Konferencijske lige te to za njih znači da ne bi imali nastup do trećeg kola i ogleda s Osijekom na Opus Areni 5. kolovoza, dakle više od dva tjedna. Teoretski i Osijek, prođe li ZTE može odgoditi taj dvoboj...