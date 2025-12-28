Odbačena prijava protiv bivše Uprave Jadrolinije zbog tragedije na Lastovu

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu koju je Sindikat pomoraca Hrvatske podnio protiv bivšeg predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte i još troje rukovoditelja u toj tvrtki. Sindikat ih je prijavom teretio za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, povezujući ih s tragedijom u kojoj su prošlog ljeta u Malom Lošinju smrtno stradala trojica pomoraca s trajekta "Lastovo", piše Fiuman.hr.

Odgovornost preusmjerena na posadu

U odluci tužiteljstva, međutim, navodi se kako je provedenom istragom utvrđena osnovana sumnja da su pogibiji pomoraca prethodili propusti članova brodske posade. Odgovornost je time preusmjerena na zapovjednika, prvog časnika palube i vođu palube.

Uprava eventualno prekršajno odgovorna

Postupci četiriju osoba koje je sindikat prijavio, prema stajalištu tužiteljstva, mogu se eventualno razmatrati u okviru prekršajne odgovornosti. Ipak, naglašeno je kako njihovi postupci nisu u izravnoj uzročno-posljedičnoj vezi s nesrećom koja je dovela do smrtnog ishoda.

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 3. veljače izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće broda Lastovo.

Prema zaključku kojeg su tada iznijeli ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe, a temeljem provedenih izvida i utvrđenih elemenata prekršajne odgovornosti, predloženo je pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika broda Lastovo.

Nedugo zatim, ministarstvo je izvijestilo da je upoznato s pokretanjem istrage državnog odvjetništva u vezi s nesrećom te da temeljem izvješća o nesreći broda Lastovo, koje je ministarstvo javno objavilo, nastavlja postupak protiv Davida Sopte i tvrtke Jadrolinija, čija je odgovornost utvrđena tijekom neovisne istrage Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U rujnu podignuta kaznena optužnica protiv trojice pomoraca

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je u rujnu pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su poginula tri Jadrolinijina pomorca.

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade. U teškoj nesreći trajekta Lastovo u malološinjskoj luci poginuli su Jadrolinijini pomorci Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.