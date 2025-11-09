Od zida do slobode: Evo zašto pad Berlinskog zida pozorno pratio u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama

Bilo je to večer 9. studenoga 1989. godine. Tisuće građana Istočnog Berlina nahrupile su prema graničnim prijelazima, zbunjeni stražari nisu znali što učiniti, a svijet je gledao kako jedan od najsnažnijih simbola podjela 20. stoljeća – Berlinski zid – doslovno pada pred očima televizijskih kamera. Nitko tada nije znao da će taj trenutak postati početak kraja hladnoratovske ere, ali i snažan poticaj političkim promjenama koje će ubrzo zahvatiti i tadašnju Jugoslaviju, pa i Hrvatsku.

Zid koji je dijelio svijet

Berlinski zid izgrađen je 1961. godine, usred hladnog rata, kako bi spriječio masovni bijeg stanovnika iz komunističkog Istoka u kapitalistički Zapad. Tijekom gotovo tri desetljeća, zid dug 155 kilometara dijelio je ne samo grad, nego i obitelji, prijatelje, čitave živote. Bio je to zid između dva svijeta – onog iza Željezne zavjese i onog slobodnijeg zapadnog.

Krajem osamdesetih, međutim, Istočna Njemačka (DDR) se našla u dubokoj krizi. Ekonomija je stagnirala, građani su bili nezadovoljni, a vlasti su izgubile povjerenje. U isto vrijeme, u Sovjetskom Savezu Mihail Gorbačov provodio je reforme „perestrojke“ i „glasnosti“, dajući satelitskim državama signal da više ne mogu računati na sovjetske tenkove ako im narod okrene leđa. Po cijeloj Istočnoj Europi padali su režimi: u Poljskoj je „Solidarnost“ već izborila prve slobodne izbore, u Mađarskoj su otvorene granice prema Austriji, a u Čehoslovačkoj se pripremala „baršunasta revolucija“.

Greška koja je promijenila povijest

Sve je kulminiralo 9. studenoga 1989. Tijekom večernje konferencije za novinare, glasnogovornik DDR-a Günter Schabowski, zbunjen i neinformiran, pročitao je dokument o novim propisima za putovanja, te rekao kako oni stupaju na snagu „odmah, bez odgode“. Vijest je u roku od nekoliko minuta obišla Berlin. Tisuće ljudi pohrlile su prema graničnim prijelazima tražeći da ih se pusti u Zapadni Berlin. Stražari, bez ikakvih instrukcija, pod pritiskom mase – popuštaju.

U 22:45 sati na prijelazu Bornholmer Straße jedan časnik, Harald Jäger, odlučio je otvoriti rampu. Masa je prešla na drugu stranu, dočekana cvijećem, suzama i šampanjcem. Ljudi su se penjali na zid, razbijali ga čekićima i dlijetima, noseći komadiće betona kao suvenire slobode. Berlin je te noći postao grad bez zidova.

Zanimljivosti i simbolika

Pad zida bio je djelomično slučajnost, ali i neizbježan ishod povijesnih procesa. Sam Schabowski je kasnije priznao da nije znao točan datum kada novi propisi stupaju na snagu. Ironično, taj povijesni datum – 9. studenoga – u Njemačkoj nosi i mračna sjećanja, jer je na isti dan 1938. godine započela „Kristalna noć“, val antisemitizma koji je najavio strahote Drugog svjetskog rata. Upravo zato današnja Njemačka ne obilježava 9. studenoga kao državni praznik, već 3. listopada – dan formalnog ujedinjenja 1990.

Kad se zid srušio, srušile su se i granice u glavama

Pad Berlinskog zida nije bio samo njemačka priča. Bio je to signal da je komunizam u Europi pred kolapsom. Uslijedila su ujedinjenja, slobodni izbori, promjene režima. Zid koji je dijelio svijet srušio je i psihološke barijere u državama poput Jugoslavije, gdje su građani prvi put počeli otvoreno zahtijevati demokratske promjene.

Već 1990. u Hrvatskoj se održavaju prvi višestranački izbori, što je bilo nezamislivo samo godinu ranije. Duh slobode koji je krenuo iz Berlina proširio se cijelim kontinentom. U samo nekoliko godina Europa je izgledala potpuno drukčije – ujedinjena Njemačka, raspad SSSR-a i Jugoslavije, samostalna Hrvatska.

Zidovi više nisu samo od betona

Danas, 36 godina kasnije, Berlin je simbol pomirenja i slobode. Dijelovi zida stoje kao podsjetnik da nijedan sustav koji ograničava čovjeka ne može trajati zauvijek. Za Hrvatsku, pad Berlinskog zida ima duboku simboličnu vrijednost – bio je to trenutak kada se pokazalo da promjene dolaze, da se i najveći zidovi mogu srušiti ako ih ljudi dovoljno snažno požele.

Kao što su Berlinčani te noći slavili slobodu, tako su i Hrvati samo dvije godine kasnije dočekali vlastiti povijesni trenutak – ostvarenje državne neovisnosti. Zidovi su pali, svijet se promijenio, a Europa je postala slobodnija.

Jer, kako se tada govorilo – svaka cigla koja je pala s Berlinskog zida bila je cigla u temeljima nove, slobodne Europe.