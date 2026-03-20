Od utorka novi udar na građane, cijene goriva opet rastu?

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, sljedećeg utorka građane očekuje novo poskupljenje na benzinskim crpkama.

Prema trenutačnom modelu izračuna, litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i stajala bi 1,71 euro. Još veći rast cijene bio bi u slučaju eurodizela, za čak 29 centi pa bi litru tog goriva građani plaćali čak 1,84 eura. Najveći rast projiciran je kod plavog dizela koji bi poskupio za čak 31 cent po litri. Litra tog goriva od utorka bi se tako plaćala jedan 1,90 eura. Sve u svemu, prosječni tank od pedeset litara dizela poskupio bi za 14,5 eura.

Iz Vlade su već najavili kako će novim mjerama spriječiti oštro poskupljenje, no ostaje pitanje koliko je uopće moguće na taj način amortizirati divljanje cijene nafte. S druge strane, potrošači se već sada suočavaju s povremenom nedostupnošću nekih vrsta derivata, a dio malih distributera najavljuje prestanak rada.