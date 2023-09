OD RADOSTI DO FRUSTRACIJE Kupili ste novi auto, ali je nešto neplanski zakazalo? Evo koliko bi mogli čekati originalni dio

Kupnja novog automobila je za svakoga radostan događaj, pa bio to kakav tajkun koji upravo uzima neko posebno izdanje Paganija ili prosječni hrvatski radnik u salonu Hyundaija. Naravno, Zonde će se figurativni tajkun iz ove priče brzo nauživati i prijeći na nešto novo, dok obični smrtnici puno dulje koriste i paze svoje 'akvizicije' na četiri kotača. Kupnja novog pa i polovnog automobila bi prvenstveno trebala zadovoljiti ukus kupca – dakle, da vam se vozilo sviđa, da se vidite u njemu. To je prvi i osnovni kriterij, a onda idete dalje po popisu. Ergonomski vam mora odgovarati, zatim mora zadovoljavati svrhu, jer ako planirate često odlaziti na izlete u brdovite krajeve, nekakva limuzina ili malo gradsko auto nisu baš dobar izbor... Dakle, promislite gdje će se većina kilometara napraviti. Kupnja novog limenog ljubimca ovisi i o broju članova kućanstva te koliko često će se svi ili većina voziti u njemu, a usko vezano uz to je i potrošnja. Govorimo još uvijek o benzincima i dizelašima, kod nas su potpuno električni automobili rijetkost, dok su hibridi kad se gleda stvarna potrošnja još uvijek više marketinški trik.

U toj cijeloj check-listi koju racionalni kupac prolazi, posljednje dvije-tri godine se priključila još jedna stavka, a to je – dostupnost! Zbog pandemije i poremećaja opskrbe na svjetskom tržištu, novi automobili odjednom su se čekali mjesecima, gotovo godinama! Ranije se također znalo čekati za neki nišni model s posebnom opremom koji se praktički proizvodio po željenim specifikacijama, ali ovakve krize dostave novih vozila nikad nije bilo. Pa su prodavatelji tu beneficiju, da su modeli dostupni odmah, posljednjih mjeseci posebno naglašavali u reklamnim kampanjama.

Mjeseci čekanja

Nas je međutim zanimalo nešto drugo, ponukani iskustvom kolege. Jer, naručeni novi automobil smo voljni pričekati pola godine ili koji mjesec više, no što kada se nešto pokvari na našoj 'sjajnoj novoj makini', a dijelova nema ni za lijek?! A upravo se to dogodilo, i takvi slučajevi vjerojatno nisu rijetkost: da novi automobil mora na zamjenu dijela koji se čeka mjesecima...

Pogotovo je to interesantno kada se dogodi na jednom od najprodavanijih vozila ne samo u Hrvatskoj, i kada nije riječ o elektronici, makar su se linije dobave poluvodiča nekako uravnotežile posljednje vrijeme. Ne, u pitanju je običan far koji je otkazao poslušnost na novom Dusteru. I tu dolazimo do problema, jer taj far se čekao gotovo dva mjeseca, a u međuvremenu se već približila obaveza registracije. Zastupnik Dacije je osigurao zamjensko vozilo, taj dio nije sporan, međutim ostaje nekako dojam da se ne uživa u svom novom autu, da se dva mjeseca mora čekati obični far. I naravno, onda se prosječni kupac zapita što ga sve čeka idućih desetak godina korištenja automobila, koliko će se još načekati dostave dijelova, a vozilo neće biti u garantnom roku...

Potražili smo odgovore na nekoliko adresa, od zastupnika Dacije preko Hrvatske udruge auto struke do zastupnika VW grupacije, koji svojim markama i modelima drže daleko najveći dio tržišta novih vozila u Hrvatskoj. Jer ovaj problem će se ponavljati, a na žalost, situaciju ne mogu poboljšati zastupnici unatoč dobroj volji. Prvi nam je odgovorio Damir Blažun, predsjednik područne obrtničke komore auto-struke s 35-godišnjim iskustvom popravaka vozila koji je detaljno upoznat s ovom problematikom.

'Sporadično se susrećemo, kod popravka nekih marki (naročito Mercedes, Renault vozila) da je službena informacija roka za isporuku originalnih dijelova potrebnih za zamjenu kod popravka, na žalost – nepoznata. Ne radi se samo o problemu ovlaštenog distributera dijelova za lokalno ili globalno tržište u HR nego o problemu isporuke dijela iz tvornice gdje se isti proizvodi. Prema našim informacijama, tvornice forsiraju proizvodnju automobila i rezervnih dijelova za modele koji najbolje prolaze na tržištu dok za neke druge i manje zastupljene modele neke vrste dijelova sporadično dolaze u centralna skladišta tek nakon što se sakupi dovoljan broj potrebnih narudžbi za iste.

Na žalost prosječan kupac automobila kupuje automobil prema 'sviđa mi se izgled, perfomanse', ali se ne informira kakve su mogućnosti održavanja i dostupnost isporuke originalnih rezervnih dijelova u slučaju iznenadnog većeg kvara ili oštećenja karoserije od prometne nezgode.' - otvoreno nam je o ovom problemu kazao Damir Blažun iz HUAS-a.

"Neke stvari su van našeg utjecaja"

Slično, iako optimističnije nam je odgovorio Vicko Ljuban, član Uprave Porsche Croatia d.o.o. Konkretni slučaj naravno nije mogao komentirati, ali je po pitanju logistike bio puno detaljniji.

'Možemo reći da su se rokovi isporuke modela marki koje zastupa Porsche Croatia u odnosu na razdoblje unazad posljednje tri godine stabilizirali, no zasigurno nisu na razini koja je bila prije početka pandemije Covid-19, što se odnosi i na isporuke vozila i na isporuke dijelova.

Problemi nedostatka određenih komponenti te logistička „uska grla“ su i dalje prisutni, iako u znatno manjoj mjeri nego prije.

Kao što i sami znate, nakon Covid-19 pandemije dogodile su se neke druge nepredviđene situacije (rat u Ukrajini, određene veće elementarne nepogode…), a to je sigurno utjecalo i još uvijek utječe na „normalno“ poslovanje i isporuku određenih dijelova.

Za očekivati je da krajem 2023. godine, kao i u 2024. godini, dođe do daljnjih poboljšanja rokova isporuke, međutim ovdje svakako napominjemo da zbog različitih i kompleksnih okolnosti promjene u rokovima nije moguće predvidjeti i puno je čimbenika koji utječu na daljnju odnosno konačnu stabilizaciju.

Naša ovlaštena prodajno-servisna mreža u Hrvatskoj čini sve što je u njezinoj moći da u takvim pojedinačnim slučajevima kupcu isporuči naručene dijelove čim prije je realno moguće.'

Konačno, iz Dacije su nam potvrdili tijek događanja te zahvalili kupcu na razumijevanju. Utvrđeno je 1. kolovoza, nakon dijagnostike kvara, da je potrebna zamjena prednjeg desnog svjetla na Dusteru te je taj dio istog dana naručen sa skladišta u Novom Mestu u Sloveniji.

'Istodobno je stranci ponuđeno besplatno zamjensko vozilo koje je stranka i koristila. Iako je rezervni dio naručen odmah nakon dijagnostike kvar te unatoč činjenici kako i sami navodite da je dobava rezervnih dijelova „došla k sebi“, nažalost, uslijed globalne krize uzrokovane još uvijek prisutnim nedostatkom čipova, na neke dijelove se može nešto duže čekati. Ono što je ovdje pozitivno jest da je predmetni rezervni dio stigao u servis u petak 22. rujna, kolege iz servisa su kontaktirale stranku i dogovorili popravak za 26. rujna u podne.

Doista nam je žao što se toliko odužila isporuka tog zamjenskog dijela, no, neke stvari su doista van našeg utjecaja.' - na naše upite odgovorila je Marina Jelinek, Voditeljica komunikacija i oglašavanja zastupnika Dacie.