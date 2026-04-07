Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Pazite što točite

Brent sirova nafta, referentna točka za formiranje cijena na svjetskom tržištu, jutros se kreće oko 111,51 dolar po barelu. U Hrvatskoj su od ponoći na snazi nove, više cijene goriva, uz ograničenja određena jučerašnjom odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Prema toj odluci, osnovni benzin poskupio je za četiri eurocenta te sada stoji 1,66 eura po litri.

Premium goriva nisu obuhvaćena ograničenjima pa su osjetno skuplja. Njihove cijene kreću se od oko 1,83 eura po litri za Eurosuper 95 Class Plus Premium na postajama Ine, pa sve do približno 2,24 eura po litri za pojedine skuplje varijante.

Osnovni eurodizel sada stoji 1,85 eura po litri, dok se premium dizelska goriva prodaju po cijenama između 2,01 i 2,27 eura po litri.

Poskupio je i plavi dizel, i to za 17 eurocenti, pa se sada prodaje po cijeni od 1,36 eura po litri.