Od "Nacrta programa" do osnivačke skupštine: Kako je nastajao splitski HDZ (1989. – 6. siječnja 1990.)

Na današnji dan 1990. godine osnovan je splitski HDZ

Zadnjeg dana veljače 1989. godine povjesničar dr. Franjo Tuđman predstavio je, u prostorijama Društva hrvatskih književnika na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu, "Nacrt programa Hrvatske demokratske zajednice" – pokreta koji će ujediniti težnje domovinske i iseljene Hrvatske u stvaranju samostalne i neovisne hrvatske države te u prekidu svih pravnih i političkih veza sa SFRJ.

Već tada, među raznim govornicima koji su se te večeri nagurali u današnjem Društvu hrvatskih književnika, bio je i dr. Ante Korljan, koji je nazočnima prenio pozdrave iz južne Hrvatske.

Tinjalo je potisnuto hrvatstvo: Prvi kontakti i prve pristupnice

Tinjalo je, godinama represijom zatomljavano, hrvatstvo u Dalmaciji, kao i diljem Domovine. Pjevalo se: "Ustani, bane Jelačiću", "Vila Velebita"…

Već u ljeto 1989., nakon što je na tajnoj osnivačkoj skupštini u prostorijama današnjeg NK "Jarun" službeno osnovana Hrvatska demokratska zajednica, a za prvog predsjednika izabran dr. Franjo Tuđman, počeli su nicati ogranci po Hrvatskoj i dijaspori. I pojedini splitski domoljubi pokušavali su stupiti u kontakt s osnivačima ovog političkog pokreta, za koji se smatralo da će dovesti do stvaranja hrvatske države. Tako su u Dalmaciju već tog ljeta počele stizati i prve pristupnice.

U političkim, tajnim kružocima učlanjivali su se domoljubi. Sve te aktivnosti pratila je i jugoslavenska tajna policija – Služba državne sigurnosti, kolokvijalno poznatija kao UDBA – koja je preko suradnika pod kodnim imenima "Mosor", "Sretna", "Aldo" i "Cibor" "pokrila" osnivače ove stranke.

Dokumenti i svjedočanstva: Knjiga i film

Sve je to opisano i dokumentirano u knjizi "HDZ u Splitu 1989./1990. kroz dokumente Službe državne sigurnosti komunističke Hrvatske", čiji se dokumenti nalaze pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu.

O tome govori i dokumentarni film "Kako se stvarao splitski HDZ", koji je izdala i priredila Zajednica utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije.

Iz brojnih "informacija" saznajemo i kako je tadašnji nadbiskup u miru dr. Frane Franić poručio dr. Zvonimiru Markoviću i nekolicini osnivača da dođu k njemu na razgovor. Želio je veliki nadbiskup, čuvar Crkve u Hrvata u Dalmaciji, iz prve ruke doznati što se to zbiva u političkim kružocima u gradu i je li uistinu „kucnuo čas” oživotvorenja stoljetnog sna.

Prvo javno predstavljanje na Pjaci: Prosinac 1989.

Tako će već u prosincu 1989., na Dan ljudskih prava, na splitskoj Pjaci doći do prvog javnog predstavljanja HDZ-a u Splitu. U nekoliko dana u stranku se upisalo oko 3.000 ljudi, a ubrzo su aktivnošću članova pronađene i prve prostorije na Kmanu. Od toga trenutka HDZ u Splitu krenuo je nezaustavljivo.

Kako u filmu kaže jedan od utemeljitelja, Mate Perišić: "Nitko nas nije mogao spriječiti."

Ubrzo je došlo i do sastanka u stanu jednog od tada najagilnijih utemeljitelja, Tomislava Loze, kojemu je u ime središnjice nazočio potpredsjednik HDZ-a Perica Jurić. Tada je potpisana izjava hrabrih domoljuba o osnivanju HDZ-a u Splitu. Time je HDZ u Splitu postao javan, kako će kasnije izjaviti jedan od prvih utemeljitelja Živko Nenadić.

Izjavu o osnivanju, osim Nenadića, potpisali su: Frane Milat, Filip Šitum, Alen Gojak, Tomislav Lozo, Mate Perišić, Luka Podrug, Tadija Barun, Mirko Ivanda i Lovre Katalinić.

Nije čudo da se prošle godine, kada je za 35. obljetnicu splitskog HDZ-a sadašnji splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, zajedno s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Andrejom Plenkovićem, uručivao zahvalnice članovima prvog Općinskog odbora HDZ-a Split, na pozornici našlo mnogo članova obitelji Lozo.

"Još je doma stol za kojim je osnovan splitski HDZ. Dobrodošao si, pa svrati", reče mi neki dan jedan od Loza, novije generacije.

Tri dana kasnije održan je i sastanak u ugostiteljskom objektu "Pitomica" u Podstrani, u vlasništvu Marija Tomasovića. Naravno, trebalo je mijenjati mjesta, jer su agenti jugoslavenske tajne policije pratili svaki korak ovih odvažnih i hrabrih domoljuba.

Potom je Alen Gojak, u ime Inicijativnog odbora, uspio dogovoriti najam kongresne dvorane splitskog hotela "Marjan".

Osnivačka skupština: 6. siječnja 1990. – blagdan Sveta tri kralja

Na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja 1990., u prepunom hotelu "Marjan" osnovan je splitski HDZ. Na osnivačkoj skupštini govor je održao predsjednik i utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice dr. Franjo Tuđman. U ime Središnjice obratili su se i Vladimir Šeks te dr. Šime Đodan.

Himnu "Lijepa naša Domovino" izveo je operni prvak Ratomir Kliškić, program je vodio glumac HNK Split Rade Perković, a stigli su i tamburaši iz Osijeka.

Za prvog predsjednika HDZ-a Split izabran je dugogodišnji politički uznik dr. Zvonimir Marković, potpredsjednici su bili Goran Pavlov i dr. Ivica Ruić, a prvi tajnik Općinskog odbora bio je Živko Nenadić.

U prvi Općinski odbor izabrani su i: Vladimir Raguž, Frane Milat, Tomislav Lozo, Mate Perišić, Mario Kekez, Stipe Nosić, Milan Lažeta, Alen Gojak, Ivan Papić, Ivan Ljubičić, Jure Bojić i Ante Parčina.

Splitski ogranak HDZ-a bio je kotač-zamašnjak za osnivanje podružnica po čitavoj Dalmaciji.

Reakcije i preokret: Osude, protuskup i pobjeda na izborima

Uslijedile su osude skupa u tadašnjim tiskovinama, a splitski borci NOB-a i tadašnji komunisti organizirali su protuskup, desetak dana kasnije na istom mjestu, tražeći čak i zabranu HDZ-a.

No demokracija je krenula nezaustavljivim putem. HDZ će ni četiri mjeseca kasnije veličanstveno pobijediti na prvim slobodnim izborima za tadašnji Sabor SR Hrvatske, kao i na izborima za tadašnju Skupštinu općine Split.

Uslijedila je organizacija obrane Hrvatske, kojoj su se odazvali brojni osnivači ove stranke – neki od njih položili su i svoje živote u Domovinskom ratu.