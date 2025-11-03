Od kolumni "Pitaj Dariju" do razgovora uživo: Ne propustite ovog utorka od 18 sati u knjižnici Trstenik

Naša kolumnistica, poznata po pisanju škakljivih tema, 'Pitaj Dariju', već mjesecima na radio Split gostuje u emisiji 'Veseli petak' gdje je voditelj Šime Kovačević prozvao, 'Narodna psihologica'.

Sad imate priliku da je uživo upitate sve ono što vam je svojim britkim jezikom, potaknula na razmišljanje.

U GKMM, već deset godina traje projekt javnih tribina 'Razgovor s potpisom' koji prodvodi Rada Vestić, vanjski suradnik knjižnice.

Do sada je realizirano 120 edukativnih tribina, u knjižnici Trstenik od ožujska održavaju se Filozofske ćakule u suradnji s Filozofskim fakultetom.

Da bi se od početka studenom, prvi utorak, 4 studenog u 18.00, uvodi u novi projekt za opću populaciju, pod nazivom 'Pitaj Dariju', voditeljica i publika postavljaju pitanja i iznose komentare na teme koje nas svakodnevno zaokupljaju.

Kao na primjer, feminizam, odnosi u obitelji, abortus, razlika ljubavi u dvadesetima i poslije pedesetima, prijateljstvo u dvadesetima i poslije pedesetih….

Dođite u utorak, 4. studenoga u 18:00 sati u knjižnicu Trstenik i postanite dio zanimljive i iskrene rasprave u okviru novog projekta 'Pitaj Dariju'. Vaša pitanja, komentari i razmišljanja dobrodošli su jer najbolji razgovori nastaju kada publika i voditeljica zajedno oblikuju temu!