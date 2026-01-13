Close Menu

OD HAJDUKA DO DINAMA Mladi napadač Šibenika otišao na Maksimir

Modri doveli prvog igrača ovog zimskog prijelaznog roka

Zagrebački Dinamo osigurao je potpis još jednog mladog talenta. Modri su potvrdili dolazak Roka Bana, mladog napadača koji se istaknuo u dresu Šibenika.

Prema informacijama Šibenskog sporta, 18-godišnji Roko Ban raskinuo je ugovor sa Šibenikom te je već stigao na Maksimir, gdje će nastaviti karijeru.

Od Hajduka do Dinama

Ban je nogometne korake započeo u Hajduku, zatim igrao za Dugopolje, a prošle sezone prešao je u Šibenik, gdje je najprije nastupao za kadetsku i juniorsku momčad. Ove sezone upisao je 23 nastupa i osam pogodaka za juniore "narančastih", a priključen je i prvoj momčadi, u kojoj je pod vodstvom Marina Oršulića odigrao dvije seniorske utakmice.

Dinamo u Banovu dolasku vidi potencijalnu dugoročnu investiciju, a mladi napadač karijeru će nastaviti u juniorskom pogonu Modrih, gdje će pokušati izboriti mjesto i dokazati se u borbi za seniorsku razinu.

