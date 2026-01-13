OD HAJDUKA DO DINAMA Mladi napadač Šibenika otišao na Maksimir

Zagrebački Dinamo osigurao je potpis još jednog mladog talenta. Modri su potvrdili dolazak Roka Bana, mladog napadača koji se istaknuo u dresu Šibenika.

Prema informacijama Šibenskog sporta, 18-godišnji Roko Ban raskinuo je ugovor sa Šibenikom te je već stigao na Maksimir, gdje će nastaviti karijeru.

Od Hajduka do Dinama

Ban je nogometne korake započeo u Hajduku, zatim igrao za Dugopolje, a prošle sezone prešao je u Šibenik, gdje je najprije nastupao za kadetsku i juniorsku momčad. Ove sezone upisao je 23 nastupa i osam pogodaka za juniore "narančastih", a priključen je i prvoj momčadi, u kojoj je pod vodstvom Marina Oršulića odigrao dvije seniorske utakmice.

Dinamo u Banovu dolasku vidi potencijalnu dugoročnu investiciju, a mladi napadač karijeru će nastaviti u juniorskom pogonu Modrih, gdje će pokušati izboriti mjesto i dokazati se u borbi za seniorsku razinu.