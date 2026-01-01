Od danas rafali nadziru hrvatsko nebo. Pogledajte u VIDEU trenutke otkad su ušli u Hrvatsku 2024. godine

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2026. preuzela je nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Republika Hrvatska nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svog zračnog prostora iz baza u Italiji i Mađarskoj jer je jedan od modela u NATO-u da susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.

Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a.

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima.