Od danas je dopunsko drastično skuplje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od danas primjenjuje novu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja, koja iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. Nova cijena odnosi se na sve važeće i nove police.

Riječ je o prvom poskupljenju dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja premija iznosila je 9,29 eura mjesečno, odnosno 111,49 eura godišnje, što znači da je cijena porasla za oko 60 posto.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osiguranici koji dopunsko osiguranje plaćaju mjesečno od veljače trebaju početi uplaćivati novi iznos, no naplata ne kreće svima istog dana jer svaka polica ima svoj datum dospijeća. Promjena se odnosi i na one koji su godišnju premiju već unaprijed uplatili.

Iz HZZO-a naglašavaju da se ne radi o retrogradnoj naplati, već o primjeni nove cijene od 1. veljače. Osiguranici koji su ranije dobili obavijest s još važećom cijenom mogu zatražiti novu uplatnicu s ažuriranim iznosom, putem e-maila ili dolaskom u ispostavu.

Umirovljenicima kojima se premija obustavlja iz mirovine korekcija će se provesti automatski. Oni koji zbog poskupljenja nisu željeli zadržati policu mogli su je bez penalizacije raskinuti do 31. siječnja, dok je od 1. veljače nova cijena obvezujuća.

Građani koji su unaprijed platili cijelu godišnju premiju, a potom raskinuli policu, mogu zatražiti povrat preplaćenog iznosa. Isto vrijedi i za sve osiguranike koji u trenutku raskida imaju višak uplaćenih sredstava.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a ima više od 2,1 milijun korisnika, od čega oko 1,6 milijuna premiju plaća samostalno, dok se ostatak financira iz državnog proračuna. Iako je povećanje cijene izazvalo nezadovoljstvo dijela javnosti, prema preliminarnim podacima većina osiguranika odlučila je zadržati policu.

HZZO ističe da interes građana potvrđuje povjerenje u model solidarnog osiguranja, dok se dio osiguranika, osobito mlađih, sve češće okreće privatnim osiguravateljima čije su police u nižim dobnim skupinama često povoljnije, ali s rastom dobi znatno poskupljuju.