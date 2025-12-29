Od auta nije ostalo gotovo ništa: Pogledajte kako izgleda mjesto strašne prometne nesreće. Pravo je čudo da nije bilo ljudskih žrtava

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak, 29. prosinca oko 13:15 sati u Velikoj Gorici, na raskrižju Avenije pape Ivana Pavla II i državne ceste D31, u blizini ZTC-a. U nesreći je ozlijeđena jedna osoba, a promet na dijelu prometnice privremeno je obustavljen, piše V'gradu.

Neslužbeno, u nesreći je sudjelovao jedan automobil koji je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika i udario u stup. Ozlijeđena osoba vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u KBC Zagreb. Prema dostupnim informacijama, nema smrtno stradalih.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti nesreće. Zbog provođenja očevida zatvorena je zapadna kolnička traka državne ceste DC31, od čvora Kobilić do Avenije pape Ivana Pavla II.